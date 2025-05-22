大膽小偷！嘉義宮廟百年鯊魚劍遭竊 神明降旨「子難養護」

嘉義縣太保市魚寮保安宮五寶法器「鯊魚劍」近日不翼而飛，百年文物遭竊令信眾震驚不已，鯊魚劍由稀有保育海洋動物鋸鰩吻部打造，歷史悠久且具有宗教意涵，估值超過10萬元，神明降旨提醒「子難養護」，廟方籲竊賊歸還神器，警方也鎖定涉案者全力追查。

據廟方鐘姓管理人指出，5月10日下午2點多有一名男子兩度在廟旁徘徊，初次因香客尚在未行竊，待眾人離去後男子再度折返，逕直越過柵欄，伸手偷走2支鯊魚劍，再拿廟裡的牛皮紙將鯊魚劍包起來，隨後搭乘黃色計程車離去，形跡可疑已報警逮人。

鐘姓管理人說，鯊魚劍過去為乩童所持的五寶法器之一，劍身由「鋸鰩」吻部製成，因鋸鰩已被列為保育類，現為保安宮鎮宮之寶。保安宮主祀三山國王，神像是明末清初隨鄭成功來台，廟裡鯊魚劍歷史超過百年，初估每支市價都超過10萬元。