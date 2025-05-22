台南汽車暴衝1死1傷 檢方將安排電腦斷層掃描釐清死因

台南玉井中華路前傍晚發生一起汽車暴衝事故，38歲嚴姓男子疑因癲癇發作，駕駛休旅車撞上外出散步的張姓夫妻，釀成1死1傷天人永隔悲劇，檢方下午3時在新營福園殯葬所會同法醫相驗死者後，檢方指出，將再安排電腦掃描，進一步釐清死因。

玉井昨依過失致死罪嫌，將嚴男移送台南地檢署，經檢察官複訊後，昨深夜依涉過失致死罪嫌，諭知5萬元交保候傳。

地方指出，肇事的38歲嚴姓男子領有身心障礙證明，15年前也曾發生駕車時因病發作撞死人，沒想到如今一樣的事情再度發生。