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台南汽車暴衝1死1傷 檢方將安排電腦斷層掃描釐清死因

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南玉井中華路前傍晚發生一起汽車暴衝事故，38歲嚴姓男子疑因癲癇發作，駕駛休旅車撞上外出散步的張姓夫妻，釀成1死1傷天人永隔悲劇，檢方下午3時在新營福園殯葬所會同法醫相驗死者後，檢方指出，將再安排電腦掃描，進一步釐清死因。

玉井昨依過失致死罪嫌，將嚴男移送台南地檢署，經檢察官複訊後，昨深夜依涉過失致死罪嫌，諭知5萬元交保候傳。

地方指出，肇事的38歲嚴姓男子領有身心障礙證明，15年前也曾發生駕車時因病發作撞死人，沒想到如今一樣的事情再度發生。

嚴男前下午駕駛休旅車行經玉井中華路鬧區，撞上張姓夫妻後一路衝過中正路口，直撞入玉井農會騎樓前，造成61歲張姓丈夫傷重不治，吳姓妻子則因顱內出血住院中，目前意識清醒；針對相關肇事確切原因、肇事者身心障礙及駕照效期等相關問題，將由檢方進一步調查釐清。

檢方昨下午會同法醫在新營福園殯葬所相驗死者後，將再擇期安排電腦掃描，進一步釐清死因。圖／本報資料照片
檢方昨下午會同法醫在新營福園殯葬所相驗死者後，將再擇期安排電腦掃描，進一步釐清死因。圖／本報資料照片

過失致死 車禍 休旅車

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