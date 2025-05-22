前新北石碇區長及技士涉收賄 遭監院彈劾

監察院今天表示，新北市石碇區前區長李浩榕、工務課前技士黃志仁，涉嫌在經辦災害緊急搶修復建作業工程期間收受業者賄賂，違失情節重大，因此通過2人彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

新北市石碇區前區長李浩榕、工務課技士黃志仁，涉嫌在經辦災害緊急搶修復建作業工程期間收受業者賄賂，民國112年遭台北地檢署依貪污等罪起訴。

監察院今天透過新聞稿表示，黃志仁於105年至112年辦理災害緊急搶修復建作業工程時，在開標前洩漏招標文件資訊給業者，並涉嫌自100年起陸續收受業者共新台幣570萬元賄款；此外，李浩榕自109年至112年間，涉嫌收受業者加熱菸共80條，並經常接受餐飲招待，且都未依法報備及登錄等。

監察院強調，2人除涉犯貪污治罪條例違背職務行為收受賄賂等罪嫌外，也違反公務員服務法等規定，核有重大違失，因此5月13日經13位審查委員全數審查通過監察委員蔡崇義、賴鼎銘、王麗珍所提彈劾案，全案移送懲戒法院審理。