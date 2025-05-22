丈夫失蹤2周再見已成冰冷遺體 妻子高雄殯儀館悲痛相驗

遭設局殺害棄屍的高雄林姓男子遺體昨在屏東縣獅子鄉山區被發現，檢方今天下午3時許在高雄市殯儀館相驗遺體，林男妻子身著迷彩服現身認屍，低頭表情悲痛不發一語，沒想到丈夫失蹤2周已成冰冷遺體，甚至生前慘遭凌虐疑似遭活埋，檢方將進一步釐清林男死因。

據警方專案小組調查，綽號「果凍」的黃姓女藥頭（43歲）5月7日凌晨」約林姓男子（43歲）出面談判「處理毒品債務」，卻把林男載到橋頭一處汽車旅館凌虐長達5小時，林男不堪受虐慘死，還被黃女教唆同夥將他載往屏東山區棄屍。

高雄市警方昨天在大社、鳳山區拘捕黃女及潘姓（36歲）、陳姓（27歲）、吳姓（36歲）等3名男子，黃女涉嫌重大遭檢方聲押禁見獲准，今天凌晨再逮捕一名涉案的鄭姓男子（38歲），鄭男已坦承動手凌虐林男，全案朝殺人偵辦。

橋頭地檢署檢察官今下午會同法醫到高雄市殯儀館相驗林男遺體，因懷疑林男不僅生前遭凌虐，更可能經黃女等人施虐、持刀傷害後，被遺棄至屏東山區時，可能仍未斷氣，卻慘遭黃女等人活埋致死。

林男的妻子也現身高雄市殯儀館，沒想到丈夫出門失蹤2周，卻只找到丈夫遺體，她表情悲痛身著迷彩服，不發一語步入高雄市相驗解剖中心。

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