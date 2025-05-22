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陸軍七星崗營區鷹架墜落2重傷 中市勞檢處要求停工改善

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

針對台中市后里區七星崗營區上午發生工安意外，余姓工人一男一女都是72歲，分別重傷住院中，台中市勞動檢查處獲報立即派員前往進行職業災害檢查，強調如有違反職安法，將要求停工改善，並將處以最高30萬元以下的罰鍰。

豐原醫院急診醫師王者仁指出，兩名傷患上午10點左右送來急診室，傷勢明顯都是由高處摔落，兩位余姓工人一男一女都是72歲，女性病患自高速摔落後有肢體挫傷，目前看來雙腳骨折，需要住院開刀治療，另一位男性病人也是從高處摔下來，主要傷勢在頭部，檢傷時發現他的頭骨裂開，並有腦出血的情形，傷勢比較嚴重需要住院治療，已住進加護病房繼續觀察治療。

后里區七星岡營區發生兩名勞工墜落送醫後，台中市勞動檢查處立即派員實施勞動檢查，初步了解為國軍七星崗營區內新建工程，兩名勞工逾六公尺高的施工架上，從事粉光作業，不慎自施工架上墜落，立即送豐原醫院急救中，勞檢處已立即要求停工改善，並處新臺幣3萬以上30萬以下的罰鍰。

台中市勞動檢查處表示，2名工人從高度約6公尺的鷹架上墜落，工地現場2名傷者一度失去生命跡象，1名女性72歲，雙腳骨折全身多處撕裂傷，另1名同為72歲的男性，額頭撕裂傷並有雙側鼻孔出血，原本意識不清，目前都尚在加護病房急救中；同時啟動職業災害勞工個案管理服務，持續協處關懷，並將此案列為防災宣導案例。

后里某營區2名余姓工人從工地鷹架高處墜落，1男1女重傷搶救後恢復意識。圖／翻攝至Google地圖
后里某營區2名余姓工人從工地鷹架高處墜落，1男1女重傷搶救後恢復意識。圖／翻攝至Google地圖

查處 工人 台中市

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