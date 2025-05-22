男子搭火車竟「甩車長響亮巴掌」台鐵嚴厲譴責協助提告

男子（右）不滿被車長規勸，不僅尾隨騷擾、攻擊車長，最後還打車長巴掌。圖／截自影片

台鐵驚傳乘客毆打列車長事件，一名男子從台東搭乘台鐵，卻因手機音量過大遭其他乘客檢舉，車長2度規勸後，要求該男在玉里站下車，但玉里路警卻以男子不願下車為由，繼續讓男子搭乘，而該男因此記恨車長，不僅尾隨騷擾、丟5支手機攻擊、趁車門打開時推擠車長，最後甚至還打車長巴掌，連眼鏡都被打飛，列車行駛到花蓮站時，車長再次通報花蓮站路警協助，強制男子下車。

台鐵表示，由於玉里站僅有1位路警，若要強制男子下車就需扣押，但因人手不足，強行扣押也有安全風險，因此才讓男子繼續搭乘，卻也讓列車晚9分鐘發車，行駛到花蓮站時，由花蓮路警協助扣押。台鐵強調，嚴厲譴責男子暴力行為，已協助車長驗傷，若車長要提告也會提供法律協助。

臉書粉專「台鐵便當管理局-附屬鐵路部」今收到民眾投書並上傳一段影片，影片中可看到台鐵列車長似乎在規勸一名男性乘客，該男不滿起身作勢要毆打車長，車長趕緊制止並說「後面有人在錄影喔，你要打我嗎？蛤！」

未料男子情緒似乎被激起，聽聞後就打臉車長一巴掌，眼鏡都被打飛，響亮的巴掌聲「啪！」一聲，讓其他乘客嚇呆，車長氣憤難耐，一度回擊，一旁民眾則趕緊出手制止打人的男子。男子最後在花蓮站由路警協助下車，該男被帶走前還再丟2支手機攻擊車長。

針對乘客打車長事件，台鐵說明，今（22）日第401次台東站始發後，車長在進入關山站前接獲通報，車廂內的旅客意見書被亂丟，及有旅客手機音量開到最大聲情況，列車長立即前往處理並勸導告知音量已影響其他乘客休息，請將音量關閉。

隨後又接獲通報旅客手機聲音過大，車長再次前往現場處理，並通報玉里站請求鐵路警察支援。經玉里路警上車協助勸導後，該旅客繼續搭乘，瑞穗站過後該名旅客至車長室向車長騷擾，車長隨即離開車長室，走到其他乘客附近，此時該旅客不斷出手推擠車長隨後並發生攻擊行為，因此再通報路警，由花蓮鐵路警察將該名乘客帶下車。

台鐵表示，車長抵達終點站後，隨即至鐵路警察樹林所製作筆錄，再至醫院驗傷。台鐵公司總經理及單位主管獲悉後隨即致電關心慰問，並表示譴責任何暴力行為，將協助列車長對於此次暴力事件採取法律行動。

男子（右）不滿被車長規勸，不僅尾隨騷擾、攻擊車長，最後還打車長巴掌。圖／截自影片

男子（右）不滿被車長規勸，不僅尾隨騷擾、攻擊車長，最後還打車長巴掌。圖／截自影片