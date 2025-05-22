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騎微型電動車與小客車碰撞遭輾 花蓮8旬翁送醫不治
花蓮一名83歲老翁昨天騎乘微型電動二輪車，行經玉里鎮五權街與博愛路口時，與小客車發生碰撞，老翁倒地後被該輛小客車輾過，送醫急救不治。警方已調閱現場監視器影像，釐清肇事責任。
警方調查，這起車禍發生在昨天上午9時13分，當時錢姓老翁騎乘微型電動二輪車，沿五權街由南向北行駛，44歲的張姓女子則是駕駛小客車，沿博愛路由西向東行駛，雙方在路口中央發生碰撞。
現場監視器畫面顯示，車禍發生後老翁倒地，小客車不慎輾過老翁後停下。消防人員獲報到場急救，並將老翁送往玉里榮民醫院，仍因傷重宣告不治。
玉里警分局表示，正調閱監視影像釐清原因，呼籲駕駛人行經路口務必減速、確認安全後再行駛，分局將加強宣導「支道車應禮讓幹道車」及「車輛進入路口應減速慢行」觀念，預防類似事故再次發生。
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