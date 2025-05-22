直行機車撞左轉汽車後…騎士趴引擎蓋上 網：不熱嗎？

今天上午11時許，64歲洪姓女子駕駛轎車沿台南市中西區西門路1段南向北行駛，至西門路與樹林街口左轉樹林街時，與陳姓男子騎乘機車由西門路1段北向南直行時發生交通事故，陳受傷送醫。警方到場確認雙方無酒精反應、駕照正常，肇事原因仍待調查釐清。

目擊民眾今天中午將事發經過影片PO上Threads，指出「11:40左右台南新光三越西門店前方車禍」，網友紛紛留言「到底為什麼轉彎車都不喜歡讓直行車 」、「沖繩一堆路比這裡還窄，一樣是四線道，但卻比台南好開多了。有好的標線規劃真的差很多」、「這麼熱趴在引擎蓋不會燙嗎？」