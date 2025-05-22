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有人掉進埤塘？桃消平鎮分隊水域救援演練逼真登場

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市平鎮消防分隊今(22)日與農業部農田水利署石門管理處聯合舉辦「114年埤塘防災應變演練與急救宣導」，透過落水救援與火災應變搶救兩項情境演練，強化跨機關合作機制，冀能藉此機會向民眾宣導夏季戲水與防火安全觀念。

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平鎮消防分隊與農業部農田水利署石門管理處聯合舉辦「114年埤塘防災應變演練與急救宣導」。圖：平鎮分隊提供

平鎮分隊表示，此次落水演練模擬工作站人員於巡視埤塘時不慎落水，其他同事見狀立即取來周邊設置的救生圈拋擲給溺者，同時通報農田水利署石門管理處及消防局到場救援，將溺者救上岸後即刻進行CPR(心肺復甦術)及AED(自動體外去顫器)的急救處置，同時對民眾宣導夏日戲水五字救援口訣「叫、叫、伸、拋、划」。「叫」，大聲呼救；「叫」，撥打119；「伸」，使用延伸物品，如竹竿；「拋」，拋擲漂浮物，如救生圈、繩索或保麗龍；「划」，利用大型浮具划過去進行間接救援，切勿冒然下水，確保自身與他人安全。

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防火演練模擬民眾亂丟未熄滅菸蒂，引燃草地枯葉釀成火災。圖：平鎮分隊提供

平鎮分隊進一步說明，防火演練則模擬民眾亂丟未熄滅菸蒂，引燃草地枯葉釀成火災，散步民眾發現後一面立即撥打119通報，一面取來滅火器進行搶救，直到消防人員抵達後迅速撲滅火勢，阻止災害持續擴大，亦向民眾宣導「星星之火足以燎原」，線香、菸蒂等微小火源，若未完全熄滅極易引發火災；「預防勝於搶救」平日若具備正確的防火觀念，遇到火災就能處變不驚、從容應對，同時避免憾事發生。

平鎮分隊長黃嘉男表示，「夏季是戲水旺季，也常見野外火警，希望大家在享受水域活動的同時，能記得『叫、叫、伸、拋、划』五字口訣，避免讓自己成為第二個受害者。同時也呼籲民眾，千萬不要進入危險水域及無救生員看守之水域戲水，以免發生意外，畢竟生命經不起冒險的考驗，另外菸蒂、烤肉後的火種，務必確實撲滅後再離開，多一分留意就能多一分安全。」

平鎮分隊表示，此次演練有效強化了消防分隊與水利署石門管理處的聯合應變能力，也讓參與民眾更加了解防溺、防火的相關知識。未來，分隊將持續推動災害預防教育，建立全民防災意識，共同守護社區安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：有人掉進埤塘？桃消平鎮分隊水域救援演練逼真登場

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