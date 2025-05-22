桃園捷運遺失物中心一名站務員上(4)月12日於工作中不幸猝逝，有網友在Threads爆料死者可能是過勞死，並揭露桃捷長期人力不足，薪資與福利都比同業差。對此，桃捷公司回應，檢警相驗初判該站務員的死因疑似是心血管疾病導致缺氧。此外，經檢視死者元旦至4月12日的出勤紀錄，未有異常工作負荷致病跡象。

桃園捷運公司被爆長期人力不足，薪資與福利都比同業差。示意圖：資料照

有網友在Threads披露，不幸猝逝的站務員是在工作期間突失去呼吸心跳，且不知道過了多久才在晚上被發現，送醫搶救後仍宣告不治。原PO懷疑死因和過勞有關，因桃捷人力不足的問題很嚴重，人資招募規劃很有問題，且公司福利還有薪資都比同業爛，很多員工離職，所以不管運務還是維修單位，一個人輪班的情況非常頻繁。

原PO還說，疫情期間，桃捷要員工共體時艱，近年桃捷轉虧為盈，員工卻過得更苦。青埔地區大型活動多、機捷加班車不斷增開，人力不足的情況下，員工仍要支援，加上明年綠線就要通車了，希望公司可以檢討制度，讓員工得到該有的待遇與績效獎勵。最後，他沉重喊話，「勸誡大家不要來桃捷，以免成為下一個犧牲的生命。」

對此，桃捷回應，死者工作資歷九年，是遺失物中心站務員，檢警相驗初判死因疑似心血管疾病導致缺氧。經公司檢視死者元旦至4月12日的出勤紀錄，以及平時工作項目，如遺失物協尋申請、領取、媒合、登記單處理、電話協尋、盤點及表單歸檔等，是以文書作業為主，未有異常工作負荷致病跡象。

本文章來自《桃園電子報》。原文：站務員工作中猝逝 桃捷：未有過勞致死跡象