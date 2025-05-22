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「火車上沒辦法充電」男子爆走怒摑列車長 傷害罪函辦
一名朱姓男子今天搭乘401列次太魯閣號列車北上，途中發現火車上沒有充電設備，竟按壓緊急按鈕，又與列車長起衝突，拿手機投擲還打巴掌施暴，鐵路警察趕往處理，將動手的男子帶下車，列車長已提出傷害告訴。
臉書社群「台灣便當管理局-附屬鐵路部」有民眾貼出影片，一名男性乘客對列車長打耳光施暴，列車長臉被打歪，眼鏡也被打飛，有乘客協助制止，雙方拉扯成一團。
鐵路警察局花蓮分局表示，今天上午5時27分接獲台鐵花蓮玉里站通報，有乘客無故按壓緊急按鈕，立即派人上401列次了解，發現朱姓男子因為列車沒有提供充電設備，手機沒辦法充電，兩度按下緊急按鈕。
警方到場安撫直到朱男情緒穩定，將他調整座位後，繼續載運。但上午6時10分，台鐵再度通報朱男用手機投擲列車長。後來列車停靠花蓮火車站第三月台，鐵警花蓮分駐所派員查看，在第4節車廂發現與列車長起衝突的朱男，列車長表示解除契約不再載運，鐵警於是將朱男帶下車。
鐵警表示，這名男子有傷人及自傷等危險行為，已依精神衛生法第32條，聯繫衛生所及消防人員該男強制送醫；另，401列次抵達樹林站後，列車長已到派出所提告傷害，並製作筆錄，全案將依傷害罪函送花蓮地檢署偵辦，呼籲民眾尊重第一線服務人員，共同維護公共秩序。
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