快訊

川普私下認了！普亭自認占上風 1原因「不準備停戰」

好消息！三峽車禍14歲ICU女學生狀況穩定 今下午轉普通病房

用「這3個詞」給京華城20%容獎 林洲民作證怒轟：荒謬、杜撰

聽新聞
0:00 / 0:00

「火車上沒辦法充電」男子爆走怒摑列車長 傷害罪函辦

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

一名朱姓男子今天搭乘401列次太魯閣號列車北上，途中發現火車上沒有充電設備，竟按壓緊急按鈕，又與列車長起衝突，拿手機投擲還打巴掌施暴，鐵路警察趕往處理，將動手的男子帶下車，列車長已提出傷害告訴。

臉書社群「台灣便當管理局-附屬鐵路部」有民眾貼出影片，一名男性乘客對列車長打耳光施暴，列車長臉被打歪，眼鏡也被打飛，有乘客協助制止，雙方拉扯成一團。

鐵路警察局花蓮分局表示，今天上午5時27分接獲台鐵花蓮玉里站通報，有乘客無故按壓緊急按鈕，立即派人上401列次了解，發現朱姓男子因為列車沒有提供充電設備，手機沒辦法充電，兩度按下緊急按鈕。

警方到場安撫直到朱男情緒穩定，將他調整座位後，繼續載運。但上午6時10分，台鐵再度通報朱男用手機投擲列車長。後來列車停靠花蓮火車站第三月台，鐵警花蓮分駐所派員查看，在第4節車廂發現與列車長起衝突的朱男，列車長表示解除契約不再載運，鐵警於是將朱男帶下車。

鐵警表示，這名男子有傷人及自傷等危險行為，已依精神衛生法第32條，聯繫衛生所及消防人員該男強制送醫；另，401列次抵達樹林站後，列車長已到派出所提告傷害，並製作筆錄，全案將依傷害罪函送花蓮地檢署偵辦，呼籲民眾尊重第一線服務人員，共同維護公共秩序。

台鐵401列次今天發生乘客打列車長巴掌的暴力事件。圖／翻攝臉書社群「台灣便當管理局-附屬鐵路部」
台鐵401列次今天發生乘客打列車長巴掌的暴力事件。圖／翻攝臉書社群「台灣便當管理局-附屬鐵路部」
台鐵401列次今天發生乘客打列車長巴掌的暴力事件。圖／翻攝臉書社群「台灣便當管理局-附屬鐵路部」
台鐵401列次今天發生乘客打列車長巴掌的暴力事件。圖／翻攝臉書社群「台灣便當管理局-附屬鐵路部」

延伸閱讀

花蓮和仁部落簡易自來水系統震損 1年來仰賴公所送水穩定水源　

花蓮老家協會挹注 玉里高中暖心食堂讓住宿生更飽滿

花蓮鐵公路交通斷…考生「無法入學面試」慘成最大苦主 2所大學公告曝

山友攀奇萊東稜突高山症發作 花蓮黑鷹直升機吊掛救下山

相關新聞

男子搭火車竟「甩車長響亮巴掌」台鐵嚴厲譴責協助提告

台鐵驚傳乘客毆打列車長事件，一名男子從台東搭乘台鐵，卻因手機音量過大遭其他乘客檢舉，車長2度規勸後，要求該男在玉里站下車...

「火車上沒辦法充電」男子爆走怒摑列車長 傷害罪函辦

一名朱姓男子今天搭乘401列次太魯閣號列車北上，途中發現火車上沒有充電設備，竟按壓緊急按鈕，又與列車長起衝突，拿手機投擲...

陸軍七星崗營區鷹架墜落2重傷 中市勞檢處要求停工改善

針對台中市后里區七星崗營區上午發生工安意外，余姓工人一男一女都是72歲，分別重傷住院中，台中市勞動檢查處獲報立即派員前往...

騎微型電動車與小客車碰撞遭輾 花蓮8旬翁送醫不治

花蓮一名83歲老翁昨天騎乘微型電動二輪車，行經玉里鎮五權街與博愛路口時，與小客車發生碰撞，老翁倒地後被該輛小客車輾過，送...

站務員工作中猝逝 桃捷：未有過勞致死跡象

桃園捷運遺失物中心一名站務員上(4)月12日於工作中不幸猝逝，有網友在Threads爆料死者可能是過勞死…

直行機車撞左轉汽車後…騎士趴引擎蓋上 網：不熱嗎？

今天上午11時許，64歲洪姓女子駕駛轎車沿台南市中西區西門路1段南向北行駛，至西門路與樹林街口左轉樹林街時，與陳姓男子騎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。