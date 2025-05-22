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獨／高市沿海路機車道才釀1死7傷又出事 護欄勾衣騎士摔倒顱內出血

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市沿海路機車道未驗收在3月17日通車後3天內，造成8名機車騎士摔車，1人脊椎斷裂不治，工務局封路後，在旁邊以護欄隔出另一條道路通行；未料，昨深夜11點多，一名林姓騎士騎機車經過，不慎撞護欄後，衣服被勾住慘摔，導致右手股、顱內出血，住進加護病房。

林男的家人昨晚在臉書社團「高雄大小事」貼文指，請高雄市民騎車注意安全，因昨晚11點多爸爸下班回家路上發生車禍，車禍地點在沿海一路，爸爸下班時因機車道施工，爸爸被施工單位的護欄勾到褲管發生自撞，現在人在加護病房觀察，望大家騎那段路時注意安全，那邊現在很容易發生車禍。

貼文引發網友回應，有網友直指，沿海路上個月初才有人「疑因水溝蓋和柏油路面有高低落差不慎摔車，因傷重延至2天後死亡」，真可怕，大家騎車要小心。

有網友則批評，「一個爛路，一天到晚都在施工」，有網友以自身經驗提及「下班也會經過那裡，護欄擺放位置很爛，不完整，晚上指示燈一堆，看不出機車道入口」、「之前也常騎這一條，真的擺放護欄方式超爛的」、「那邊的包商真的好爛，交管也常不見人，一條路要弄多久」、「開車行經那路段真的很嚇人」。

轄區小港警分局指出，經查，事故受傷的林姓男子（59歲）昨晚11時8分許騎機車沿小港區沿海二路南向北行駛，不慎擦撞施工護欄，疑為衣服勾到護欄後自摔，褲管被扯破，導致手部骨折、身體多處擦挫傷以等傷勢，由救護車送往小港醫院治療。

警方到院時，林男意識清醒，施以酒測，無酒駕行為，後因顱內出血，傷勢急轉住進加護病房觀察；案經小港交通分隊員警實施酒精濃度檢測，無酒駕之情事；詳細肇因及肇責，待交通大隊釐清判定。

高市沿海路機車道3月16日至19日未驗收即通車，3天內釀1死7傷後又傳出事；林姓騎士昨深夜騎機車撞護欄勾衣摔倒，手骨折、顱內出血，住進加護病房；圖為林男機車遺留在事故現場。記者石秀華／翻攝
高市沿海路機車道3月16日至19日未驗收即通車，3天內釀1死7傷後又傳出事；林姓騎士昨深夜騎機車撞護欄勾衣摔倒，手骨折、顱內出血，住進加護病房；圖為林男機車遺留在事故現場。記者石秀華／翻攝
高市沿海路機車道3月16日至19日未驗收即通車，3天內釀1死7傷後又傳出事；林姓騎士昨深夜騎機車撞護欄勾衣摔倒，手骨折、顱內出血，住進加護病房。記者石秀華／翻攝
高市沿海路機車道3月16日至19日未驗收即通車，3天內釀1死7傷後又傳出事；林姓騎士昨深夜騎機車撞護欄勾衣摔倒，手骨折、顱內出血，住進加護病房。記者石秀華／翻攝
高市沿海路機車道3月16日至19日未驗收即通車，3天內釀1死7傷後又傳出事；林姓騎士昨深夜騎機車撞護欄勾衣摔倒，手骨折、顱內出血，住進加護病房；林男家人在臉書貼文提醒過往騎士要注意。記者石秀華／翻攝
高市沿海路機車道3月16日至19日未驗收即通車，3天內釀1死7傷後又傳出事；林姓騎士昨深夜騎機車撞護欄勾衣摔倒，手骨折、顱內出血，住進加護病房；林男家人在臉書貼文提醒過往騎士要注意。記者石秀華／翻攝
高市沿海路機車道3月16日至19日未驗收即通車，3天內釀1死7傷後又傳出事；林姓騎士昨深夜騎機車撞護欄勾衣摔倒，手骨折、顱內出血，住進加護病房。記者石秀華／翻攝
高市沿海路機車道3月16日至19日未驗收即通車，3天內釀1死7傷後又傳出事；林姓騎士昨深夜騎機車撞護欄勾衣摔倒，手骨折、顱內出血，住進加護病房。記者石秀華／翻攝

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