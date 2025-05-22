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南方澳岸際釣客驚見裸上身男屍 將採指紋比對身分釐清死因
有民眾今早在宜蘭縣南方澳內埤海邊釣魚時，發現一具裸上身的男性遺體，趕緊通報。警方初步勘驗，死者身體完整，沒有明顯外傷、也沒有證件，將採集指紋比對身分，釐清落海原因。
宜蘭縣消防局今早８時許接獲釣客通報，在內埤沙灘發現一具男性屍體，消防局轉報海巡署第一巡防區指揮部，通報第一岸巡隊及蘇澳警分局到場處理。
岸巡人員及警方初步調查，死者遺體完整，短髮，年約30到40歲，上身未穿衣服，下半身著黑色長褲，沒有明顯外傷，研判是落海後遭潮水沖上岸際，後續交由蘇澳警分局辦理相驗，不排除公布特徵協尋死者身分，釐清原因。
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