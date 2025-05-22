南方澳岸際釣客驚見裸上身男屍 將採指紋比對身分釐清死因

有民眾今早在宜蘭縣南方澳內埤海邊釣魚時，發現一具裸上身的男性遺體，趕緊通報。警方初步勘驗，死者身體完整，沒有明顯外傷、也沒有證件，將採集指紋比對身分，釐清落海原因。

宜蘭縣消防局今早８時許接獲釣客通報，在內埤沙灘發現一具男性屍體，消防局轉報海巡署第一巡防區指揮部，通報第一岸巡隊及蘇澳警分局到場處理。