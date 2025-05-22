快訊

日本白米、汽油漲翻天 東京免收4個月水費基本費盼人們「別省冷氣錢」

敵性證人爆殺傷力證詞？林洲民：柯文哲說「京華城一放手就差100億」

2以色列駐美職員遭槍擊身亡！美司法部長到場 槍手動機尚不明

聽新聞
0:00 / 0:00

澎湖遊客酒後鬧事 朋友間互毆1人重傷昏迷

聯合報／ 記者巫鴻瑋／澎湖即時報導

澎湖縣馬公市今天凌晨一處民宿發生住宿觀光客酒後一言不合竟大打出手，2人在酒意中互毆，因其中一人下手過於凶猛，竟把另一人壓在地上狂毆至昏厥，互毆聲響驚醒其他民眾嚇得報警，傷者被緊急送往醫院急救，但仍昏迷未脫離險境。

據了解，互毆的是2名來自台灣的遊客，張姓男子與蔡姓男子，因為感情交好，相約到澎湖要看花火節，沒想到2人昨晚在馬公市安宅里某民宿喝啤酒一路喝到今天凌晨3時許，卻疑似因酒後意識不清，為了細故而起衝突，張男與蔡男因此在民宿內互毆。

張男與蔡男先是發生口角，之後大打出手，但過程中張男占據上風，掄起拳頭朝蔡男頭部猛捶，直接把蔡男打到倒地，蔡男疑倒地時直接後腦撞擊地板，當場失去意識，而2人互毆聲響驚動其他民眾，嚇得急忙報警。

警方到場時，蔡男已被打到倒地不起，緊急送往醫院急救，但蔡男疑似傷及腦部，送院後情況不樂觀，仍在加護病房觀察，而張男卻對2人起衝突的原因無法明確交代，疑似因實在喝得太醉，根本記不清發生什麼事情，只記得只有用手打對方，沒有拿酒瓶或其他工具攻擊。

馬公警分局將張男帶回詢問事發原因，至於2人究竟是為什麼原因起衝突，還要下此重手讓自己的好友被打到重傷送醫都還要釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

張姓男子在民宿內把蔡姓友人打到腦出血重傷送醫，事後遭警方逮補。記者巫鴻瑋／翻攝
張姓男子在民宿內把蔡姓友人打到腦出血重傷送醫，事後遭警方逮補。記者巫鴻瑋／翻攝

延伸閱讀

澎湖補助款遭刪15.5億元 縣府憂社福、衛生及交通建設都受影響

嘉市北興國中管樂班排練數百次 登上澎湖花火節主舞台

除了重陽敬老金...這縣市竟連端午敬老禮金都有 且長者每人5千元

離島狂醫杜元坤出書分享初心 陳光復讚澎湖天使

相關新聞

南方澳岸際釣客驚見裸上身男屍 將採指紋比對身分釐清死因

有民眾今早在宜蘭縣南方澳內埤海邊釣魚時，發現一具裸上身的男性遺體，趕緊通報。警方初步勘驗，死者身體完整，沒有明顯外傷、也...

騎士渾身酒氣闖紅燈被攔下 酒測值高達0.78

為減少噪音車擾民情形，桃園市楊梅警分局昨(21)日晚間執行靜桃專案，聯合環保局於新屋分駐所執行「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務…

澎湖遊客酒後鬧事 朋友間互毆1人重傷昏迷

澎湖縣馬公市今天凌晨一處民宿發生住宿觀光客酒後一言不合竟大打出手，2人在酒意中互毆，因其中一人下手過於凶猛，竟把另一人壓...

影／國1砂石車追撞國光客運塞車10公里 肇因：未保持安全車距

國道1號北向圓山路段今天早上發生曳引砂石車追撞國光客運，造成後方大塞車約10公里回堵到五股。經初步了解，疑為砂石車未保持...

竹北氣爆少年全身91%燒燙傷 起訴3員工2人離職...竹瓦共賠1.1億

新竹縣竹北市2023年6月24日發生氣爆，造成21戶民宅受損、16歲陳姓少年全身91%燒燙傷。新竹地檢署今將新竹瓦斯公司...

陳亭妃看板遭噴黑漆寫上詛咒文字 警4小時破案帶回6旬婦

民進黨立委陳亭妃設置於台南市安南區台江大道的大型廣告看板遭噴漆寫上「陳亭妃死了」，警方昨天獲報後立即調閱監視器，查出是6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。