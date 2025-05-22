澎湖遊客酒後鬧事 朋友間互毆1人重傷昏迷

澎湖縣馬公市今天凌晨一處民宿發生住宿觀光客酒後一言不合竟大打出手，2人在酒意中互毆，因其中一人下手過於凶猛，竟把另一人壓在地上狂毆至昏厥，互毆聲響驚醒其他民眾嚇得報警，傷者被緊急送往醫院急救，但仍昏迷未脫離險境。

據了解，互毆的是2名來自台灣的遊客，張姓男子與蔡姓男子，因為感情交好，相約到澎湖要看花火節，沒想到2人昨晚在馬公市安宅里某民宿喝啤酒一路喝到今天凌晨3時許，卻疑似因酒後意識不清，為了細故而起衝突，張男與蔡男因此在民宿內互毆。

張男與蔡男先是發生口角，之後大打出手，但過程中張男占據上風，掄起拳頭朝蔡男頭部猛捶，直接把蔡男打到倒地，蔡男疑倒地時直接後腦撞擊地板，當場失去意識，而2人互毆聲響驚動其他民眾，嚇得急忙報警。

警方到場時，蔡男已被打到倒地不起，緊急送往醫院急救，但蔡男疑似傷及腦部，送院後情況不樂觀，仍在加護病房觀察，而張男卻對2人起衝突的原因無法明確交代，疑似因實在喝得太醉，根本記不清發生什麼事情，只記得只有用手打對方，沒有拿酒瓶或其他工具攻擊。

馬公警分局將張男帶回詢問事發原因，至於2人究竟是為什麼原因起衝突，還要下此重手讓自己的好友被打到重傷送醫都還要釐清。

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