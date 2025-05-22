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影／國1砂石車追撞國光客運塞車10公里 肇因：未保持安全車距

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道1號北向圓山路段今天早上發生曳引砂石車追撞國光客運，造成後方大塞車約10公里回堵到五股。經初步了解，疑為砂石車未保持行車安全距離釀禍，幸好客運車上沒有乘客，只有砂石車司機輕傷送醫。

時間是上午9時30分左右，36歲楊姓司機駕駛曳引砂石車行經北向21公里圓山路段，追撞前方由56歲潘姓司機駕駛的國光客運。砂石車撞擊後滑行至內側路肩停下，車頭嚴重損毀、司機腿部擦挫輕傷，由救護車送內湖三軍總醫院。

國光客運被撞之後滑行到外側路肩，乘客稍早都已經在三重下車，空車正要返回基隆，司機沒有受傷。但2輛大車一左一右，加上散落物阻礙，只剩1線車道可通行，車速低於20公里，造成後方大塞車約10公里回堵到五股路段。稍早事故車已拖離現場，交通恢復順暢。

國道1號北向圓山路段早上發生曳引砂石車追撞國光客運，造成後方大塞車約10公里回堵到五股。初步了解，疑為砂石車未保持行車安全距離釀禍，幸好客運車上沒有乘客，只有砂石車司機輕傷送醫。記者林昭彰／翻攝
國道1號北向圓山路段早上發生曳引砂石車追撞國光客運，造成後方大塞車約10公里回堵到五股。初步了解，疑為砂石車未保持行車安全距離釀禍，幸好客運車上沒有乘客，只有砂石車司機輕傷送醫。記者林昭彰／翻攝
國道1號北向圓山路段早上發生曳引砂石車追撞國光客運，造成後方大塞車約10公里回堵到五股。初步了解，疑為砂石車未保持行車安全距離釀禍，幸好客運車上沒有乘客，只有砂石車司機輕傷送醫。記者林昭彰／翻攝
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國道1號北向圓山路段早上發生曳引砂石車追撞國光客運，造成後方大塞車約10公里回堵到五股。初步了解，疑為砂石車未保持行車安全距離釀禍，幸好客運車上沒有乘客，只有砂石車司機輕傷送醫。記者林昭彰／翻攝

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