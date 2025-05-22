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騎士渾身酒氣闖紅燈被攔下 酒測值高達0.78

桃園電子報／ 桃園電子報

為減少噪音車擾民情形，桃園市楊梅警分局昨(21)日晚間執行靜桃專案，聯合環保局於新屋分駐所執行「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，針對新屋區一帶改裝噪音車輛進行取締，此次勤務共計攔查13部車輛進行檢測，其中8部機車不合格均當場開單告發，後續將通知複驗。此外，一名男子騎機車於新屋區中華路一帶因闖紅燈被警方攔查，因渾身酒氣當場被抓包酒駕，全案依公共危險罪送辦。

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男子騎機車於新屋區中華路一帶因闖紅燈被警方攔查，因渾身酒氣當場被抓包酒駕。圖：讀者提供

楊梅分局表示，除取締噪音車外，頭洲派出所員警於勤務時段亦查獲酒後駕車，員警於新屋區中華路一帶巡邏時，發現吳姓男子騎乘機車違規闖紅燈便上前攔查，盤查過程中聞到吳男身上有濃厚酒味。吳男向警方說，剛在家喝完啤酒肚子餓，所以外出買東西吃，後續員警依規定對吳男進行酒測，酒測值達0.78MG/L，全案依公共危險罪將吳男移送桃園地方檢察署偵辦。

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楊梅警分局執行靜桃專案。圖：讀者提供

另為減少交通事故的發生，楊梅分局於5月2日至31日規劃強化交通執法專案勤務，針對酒後駕車、闖紅燈及車不讓人加強取締。警方統計，2日迄今共計取締闖紅燈222件、酒後駕車26件及車不讓人70件，楊梅分局將持續針對相關違規進行取締以減少事故的發生，維護用路人的安全。

楊梅分局長張仁傑表示，針對各項交通違規及噪音車將持續取締，也會不定時執行相關專案勤務，以減少事故發生維護用路人安全及還靜於民，同時也呼籲民眾駕駛汽機車切勿任意違規影響他人安全，應遵守各項法規共同維護生活品質及交通秩序。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文章來自《桃園電子報》。原文：騎士渾身酒氣闖紅燈被攔下 酒測值高達0.78

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闖紅燈 桃園 噪音

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