竹北氣爆少年全身91%燒燙傷 起訴3員工2人離職...竹瓦共賠1.1億

新竹縣竹北市2023年6月24日發生氣爆，造成21戶民宅受損、16歲陳姓少年全身91%燒燙傷。新竹地檢署今將新竹瓦斯公司維修部章姓經理等3人起訴。竹瓦回應，起訴其中2員工已離職，已完成全部軸流閥更換，該案件共理賠約1.1億，其中保險公司理賠月3成。

檢方指出，案發整壓站內軸流式調壓閥之皮膜為2004年製造，已逾原廠建議使用期限，新竹瓦斯公司維修部章姓經理、林姓維護二組組長、吳姓維護二組技術員均知悉應安排維修檢查，卻因人力不足未執行，導致該年度整壓站關鍵設備全數未經拆解維護，隔年檢查更僅以目視與壓力測試，進而導致氣爆事件。

新竹瓦斯公司總經理邱世昌表示，這次起訴的3位員工，維修部章姓經理、吳姓維護二組技術員已離職了。行政處分方面，總經理他本人也記過處分，協理、副總也記2次申誡，承辦人記1大過、維修部經理跟組長各計2小過，後續已作相對懲處，還會針對該事件的影響程度，來全面檢視業務是不是還有要精進部分。

提到受傷少年部分，邱世昌說，陳姓少年在加護病房約半年，後來返家又再回醫院診治，返家後，公司也請聘請專業的護理師來給予24小時協助，至於體傷跟財損，也已在事故發生後1年間和少年家屬和解，公司也設置窗口，由管理部經理持續跟少年聯繫、關心，若有任何需求，都可以提出來，公司會盡最大的努力來協助，包括相關的復健。

邱世昌強調，竹瓦積極配合檢察官相關調查、尊重司法，待法院釐清真相，毋枉毋縱，自氣爆案發生以來，在能源署及新竹縣政府督導下，已完成整壓站維護及保養，並超前部署相關作為，包括已於2023年8月11日完成新竹縣18處整壓設備之軸流閥更換。

此外，也提高簡易整壓站設施檢測及保養頻率，內部保養由每年增加為2次，外部檢查增加為每季1次，以降低意外發生機率；為強化供氣區域遮斷能力，每年進行5次演練，確保緊急事件發生時的應變能力。

邱世昌強調，新竹瓦斯公司亦加強汰換漏氣頻率高、或材質與耐用年限達汰換標準之管線，及本次事故受影響供氣範圍內有供氣安全疑慮之大樓表外管，採用最先進之耐候抗蝕材料。未來將持續秉持用氣安全第一的經營使命，確保各項設備及管線正常運作，提升用戶服務品質，保障用戶用氣安全。