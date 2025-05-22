陳亭妃看板遭噴黑漆寫上詛咒文字 警4小時破案帶回6旬婦

民進黨立委陳亭妃設置於台南市安南區台江大道的大型廣告看板遭噴漆寫上「陳亭妃死了」，警方昨天獲報後立即調閱監視器，查出是68歲洪姓婦人犯案；經調查，洪女並非政黨激進分子，聲稱是因個人因素才會噴漆，陳亭妃則感謝警方積極偵辦，迅速破案安定民心。

台南市警第三分局副分局長郭榮木指出，昨天下午2時許，和順派出所接獲報案，陳亭妃大型廣告看板被噴漆破壞，寫上詛咒文字，經聯繫陳亭妃及其服務處，對方表示是否提出告訴要再研議；警方仍主動偵辦，調閱周邊監視器確認逐一比對。

警方以車追人，循線查到噴漆者是洪姓婦人，昨天晚間6時許，在洪婦住處附近攔查到人車，洪婦配合主動交付機車車箱中犯案噴漆1罐及涉案時穿著衣物，洪女也配合至派出所接受調查；經了解，洪女並非政黨激進分子，噴漆是因個人因素所為，後續將依法偵辦。