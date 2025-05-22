快訊

NBA／哈利伯頓神奇後撤步殺進OT 溜馬逆轉尼克拔頭籌

華府驚爆槍響！傳2外交人員中彈釀1死 疑以色列使館職員

蔡依林、彭于晏爆復合6年！ 網挖3大曖昧互動：太甜蜜

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄男占停車位跟鄰居吵架 不服里長勸阻竟拿尖刀揮

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市長明街停車不易，高姓男子不滿開車返家，鄰居顏男機車不停好，有意占位，致他無法停車，常起口角；18日下午3時20分許，高又因停車問題和顏起糾紛，鍾姓女里長勸阻，高不滿從車上拿尖刀揮舞後離去；警方21日晚間通知高到案，警詢後，依涉恐嚇及違反社維法罪嫌送辦。

三民一警分局調查，家住三民區長明街的顏姓男子（49歲）與鄰居高姓男子（21歲）常因停車問題起口角，高男認為開車返家後，顏男常將機車故意停放在可供轎車停的位置，有意替自己的轎車占位，雙方互有嫌隙。

5月18日下午3時許，高男開車返家，見顏男機車又沒停好，他停車後，顏男在旁邊注視，雙方起口角，高男憤而從車上拿了一把長尖刀，對著顏男指指點點，鍾姓女里長出面勸阻無效，顏邊走邊揮舞尖刀，離譜行為被監視器全都錄；有民眾將影片PO網。

顏男於5月21日向長明派出所報案，警方調閱監視器影像並訪查，循線於昨晚6時30分許將高男約談到案，警詢後，依恐嚇罪嫌移送高雄地檢署偵辦。另持尖刀當街揮舞部分，則依違反社會秩序維護法第63條第1項第1款無故攜帶具殺傷力器械規定，移請高雄地院簡易庭裁處。

高姓男子與鄰居顏男因停車糾紛口角，18日下午3時20分許停車後，從車上拿尖刀在現場揮舞後，過程被監視器全都錄。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高姓男子與鄰居顏男因停車糾紛口角，18日下午3時20分許停車後，從車上拿尖刀在現場揮舞後，過程被監視器全都錄。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高姓男子與鄰居顏男因停車糾紛口角，18日下午3時20分許停車後，從車上拿尖刀在現場揮舞後，過程被監視器全都錄。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高姓男子與鄰居顏男因停車糾紛口角，18日下午3時20分許停車後，從車上拿尖刀在現場揮舞後，過程被監視器全都錄。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高姓男子與鄰居顏男因停車糾紛口角，18日下午3時20分許停車後，從車上拿尖刀在現場揮舞後，警方將高約談到案送辦。記者石秀華／翻攝
高姓男子與鄰居顏男因停車糾紛口角，18日下午3時20分許停車後，從車上拿尖刀在現場揮舞後，警方將高約談到案送辦。記者石秀華／翻攝
高姓男子與鄰居顏男因停車糾紛口角，18日下午3時20分許停車後，從車上拿尖刀在現場揮舞後，過程被監視器全都錄。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高姓男子與鄰居顏男因停車糾紛口角，18日下午3時20分許停車後，從車上拿尖刀在現場揮舞後，過程被監視器全都錄。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

延伸閱讀

限時雙人99元！ 超狂全新「銅板烤肉吃到飽」插旗高雄夢時代 和牛、燒肉、海鮮、韓式小菜無限吃

喇舌脫褲猥褻19歲男約聘員 高雄市府某局處主任上訴改輕判

高雄55歲男坐駕駛座不動 民眾貼窗一看嚇壞...臉黑斷氣了

高雄檢調再查「雙罷劫」5志工、小編被約談

相關新聞

北市中山工地「挖到迫擊砲彈」 警急拉封鎖線...通知國軍防爆小組

台北市中山區長安東路一段52巷一處工地工人今天早上9點多施工時，突然挖到一顆長約15至20公分、已鏽蝕的迫擊砲彈，嚇得立...

陳亭妃看板遭噴黑漆寫上詛咒文字 警4小時破案帶回6旬婦

民進黨立委陳亭妃設置於台南市安南區台江大道的大型廣告看板遭噴漆寫上「陳亭妃死了」，警方昨天獲報後立即調閱監視器，查出是6...

影／低血糖發作開車撞麵店 路人急閃瞬間曝

桃園市桃園區大興西路二段一間麵店昨(21)日晚間21時29分打烊後，拉下的鐵捲門遭小客車撞上，站在店門口的路人也差點被撞…

影／遭營半聯結車碰撞 國2小客車當場360度旋轉

一名47歲彭姓男子本(5)月20日下午14時26分許駕駛小客車行經國道2號東向5.6公里大竹路段時，遭36歲陳姓男子駕駛的營半聯結車碰撞…

影／高雄男占停車位跟鄰居吵架 不服里長勸阻竟拿尖刀揮

高市長明街停車不易，高姓男子不滿開車返家，鄰居顏男機車不停好，有意占位，致他無法停車，常起口角；18日下午3時20分許，...

台南男子疑癲癇發作駕車衝撞1死1傷 5萬元交保

台南市玉井區5月20日發生廂型車暴衝，造成行人夫妻1死1傷，肇事駕駛38歲嚴姓男子自稱癲癇發作，警方昨天依過失致死罪嫌移...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。