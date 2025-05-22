影／高雄男占停車位跟鄰居吵架 不服里長勸阻竟拿尖刀揮

高市長明街停車不易，高姓男子不滿開車返家，鄰居顏男機車不停好，有意占位，致他無法停車，常起口角；18日下午3時20分許，高又因停車問題和顏起糾紛，鍾姓女里長勸阻，高不滿從車上拿尖刀揮舞後離去；警方21日晚間通知高到案，警詢後，依涉恐嚇及違反社維法罪嫌送辦。

三民一警分局調查，家住三民區長明街的顏姓男子（49歲）與鄰居高姓男子（21歲）常因停車問題起口角，高男認為開車返家後，顏男常將機車故意停放在可供轎車停的位置，有意替自己的轎車占位，雙方互有嫌隙。

5月18日下午3時許，高男開車返家，見顏男機車又沒停好，他停車後，顏男在旁邊注視，雙方起口角，高男憤而從車上拿了一把長尖刀，對著顏男指指點點，鍾姓女里長出面勸阻無效，顏邊走邊揮舞尖刀，離譜行為被監視器全都錄；有民眾將影片PO網。