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影／高雄男占停車位跟鄰居吵架 不服里長勸阻竟拿尖刀揮
高市長明街停車不易，高姓男子不滿開車返家，鄰居顏男機車不停好，有意占位，致他無法停車，常起口角；18日下午3時20分許，高又因停車問題和顏起糾紛，鍾姓女里長勸阻，高不滿從車上拿尖刀揮舞後離去；警方21日晚間通知高到案，警詢後，依涉恐嚇及違反社維法罪嫌送辦。
三民一警分局調查，家住三民區長明街的顏姓男子（49歲）與鄰居高姓男子（21歲）常因停車問題起口角，高男認為開車返家後，顏男常將機車故意停放在可供轎車停的位置，有意替自己的轎車占位，雙方互有嫌隙。
5月18日下午3時許，高男開車返家，見顏男機車又沒停好，他停車後，顏男在旁邊注視，雙方起口角，高男憤而從車上拿了一把長尖刀，對著顏男指指點點，鍾姓女里長出面勸阻無效，顏邊走邊揮舞尖刀，離譜行為被監視器全都錄；有民眾將影片PO網。
顏男於5月21日向長明派出所報案，警方調閱監視器影像並訪查，循線於昨晚6時30分許將高男約談到案，警詢後，依恐嚇罪嫌移送高雄地檢署偵辦。另持尖刀當街揮舞部分，則依違反社會秩序維護法第63條第1項第1款無故攜帶具殺傷力器械規定，移請高雄地院簡易庭裁處。
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