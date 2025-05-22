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影／低血糖發作開車撞麵店 路人急閃瞬間曝
桃園市桃園區大興西路二段一間麵店昨(21)日晚間21時29分打烊後，拉下的鐵捲門遭小客車撞上，站在店門口的路人也差點被撞。桃園警分局表示，肇事駕駛黃姓男子因低血糖發作自撞店家，現場無人傷亡。
桃園分局表示，黃男當時駕駛自小客車沿大興西路二段69巷往大興西路二段80巷方向直行，因血糖過低而自撞店家，所幸未造成人員傷亡，員警獲報立即趕抵現場進行處置，後續肇事責任由警方釐清中。
徐姓業者表示，所幸事發當下員工剛好下班，因此無人員受傷，至於事後財損理賠將由對方保險公司處理。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】低血糖發作開車撞麵店 路人急閃瞬間曝
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