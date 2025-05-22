快訊

NBA／哈利伯頓神奇後撤步殺進OT 溜馬逆轉尼克拔頭籌

華府驚爆槍響！傳2外交人員中彈釀1死 疑以色列使館職員

蔡依林、彭于晏爆復合6年！ 網挖3大曖昧互動：太甜蜜

聽新聞
0:00 / 0:00

影／低血糖發作開車撞麵店 路人急閃瞬間曝

桃園電子報／ 桃園電子報

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

桃園市桃園區大興西路二段一間麵店昨(21)日晚間21時29分打烊後，拉下的鐵捲門遭小客車撞上，站在店門口的路人也差點被撞。桃園警分局表示，肇事駕駛黃姓男子因低血糖發作自撞店家，現場無人傷亡。

S__3973215_0_0
麵店拉下的鐵捲門遭小客車撞上，站在店門口的路人也差點被撞。圖：讀者提供

桃園分局表示，黃男當時駕駛自小客車沿大興西路二段69巷往大興西路二段80巷方向直行，因血糖過低而自撞店家，所幸未造成人員傷亡，員警獲報立即趕抵現場進行處置，後續肇事責任由警方釐清中。

S__3973215_0_0
黃男因血糖過低而自撞店家，所幸未造成人員傷亡。圖：讀者提供

徐姓業者表示，所幸事發當下員工剛好下班，因此無人員受傷，至於事後財損理賠將由對方保險公司處理。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】低血糖發作開車撞麵店 路人急閃瞬間曝

延伸閱讀：

  1. 加油等等！中油宣布明起汽油價格調降0.3元
  2. 桃園都發局修都市計畫細則 鼓勵民間投入社宅興辦

延伸閱讀

關稅一降、8萬人失業？小客車零關稅政策掀輿論海嘯：你想開便宜車還是保住他們飯碗？

基隆七旬婦違規過馬路 被機車撞倒再遭小客車撞上喪命

學會控制血糖，平息兇猛的食慾、狂吃的衝動，保持整天精力充沛！

早上只喝一杯咖啡有害嗎？沒生病卻不舒服當心是「隱性低血糖」作怪

相關新聞

北市中山工地「挖到迫擊砲彈」 警急拉封鎖線...通知國軍防爆小組

台北市中山區長安東路一段52巷一處工地工人今天早上9點多施工時，突然挖到一顆長約15至20公分、已鏽蝕的迫擊砲彈，嚇得立...

陳亭妃看板遭噴黑漆寫上詛咒文字 警4小時破案帶回6旬婦

民進黨立委陳亭妃設置於台南市安南區台江大道的大型廣告看板遭噴漆寫上「陳亭妃死了」，警方昨天獲報後立即調閱監視器，查出是6...

影／低血糖發作開車撞麵店 路人急閃瞬間曝

桃園市桃園區大興西路二段一間麵店昨(21)日晚間21時29分打烊後，拉下的鐵捲門遭小客車撞上，站在店門口的路人也差點被撞…

影／遭營半聯結車碰撞 國2小客車當場360度旋轉

一名47歲彭姓男子本(5)月20日下午14時26分許駕駛小客車行經國道2號東向5.6公里大竹路段時，遭36歲陳姓男子駕駛的營半聯結車碰撞…

影／高雄男占停車位跟鄰居吵架 不服里長勸阻竟拿尖刀揮

高市長明街停車不易，高姓男子不滿開車返家，鄰居顏男機車不停好，有意占位，致他無法停車，常起口角；18日下午3時20分許，...

台南男子疑癲癇發作駕車衝撞1死1傷 5萬元交保

台南市玉井區5月20日發生廂型車暴衝，造成行人夫妻1死1傷，肇事駕駛38歲嚴姓男子自稱癲癇發作，警方昨天依過失致死罪嫌移...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。