影／遭營半聯結車碰撞 國2小客車當場360度旋轉

一名47歲彭姓男子本(5)月20日下午14時26分許駕駛小客車行經國道2號東向5.6公里大竹路段時，遭36歲陳姓男子駕駛的營半聯結車碰撞，小客車在車道上轉了一圈才停下來，相當驚險。國道警察表示，該起事故沒有波及到其他車輛，彭男與車上乘客也沒有大礙。

彭男的小客車遭營半聯結車碰撞。圖：讀者提供

國道警察說明，陳男當時行駛於輔助車道，欲變換至右方車道，疑似因變換車道不當，碰撞到彭男駕駛的小客車，彭男遭撞後車輛失控旋轉後停於內側車道，所幸有依規定繫上安全帶，僅車內彭姓女乘客表示頭部稍有不適，無人傷亡。2車駕駛酒測值均為零，詳細肇事原因尚待警方進一步調查釐清。

營半聯結車疑似因變換車道不當，碰撞到彭男駕駛的小客車。圖：讀者提供

警方呼籲，駕駛人應遵守交通規則，變換車道應保持安全間隔，先看後視照後鏡，再打方向燈，並轉頭再確認，不要一打方向燈馬上變換車道。此外，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，繫安全帶絕不是為了免於受罰，它在危急時是救命的工具。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】遭營半聯結車碰撞 國2小客車當場360度旋轉