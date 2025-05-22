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后里某營區工地2工人鷹架墜落 雙腳骨折幾失去生命跡象
台中后里區七星崗營區上午發生營區新建工地2名工人從鷹架上墜落案，台中市消防局獲報後前往救援，后里分隊到場回報表示，工地現場2名傷者一度失去生命跡象，1名女性約60多歲，雙腳骨折，另1名男性年約72歲，原本意識不清，急救後意識清楚已送部立豐原醫院中。
台中消防局指出，今天上午9時34分接獲通報表示，后里區寺山路七星崗營區586旅（大門）有墜落 創傷案，報案人表示該處營區新建工地有2名工人從鷹架上墜落，意識不清，立即派遣出動救護車2輛、消防車1輛，消防人員共7人，前往緊急救護並載送傷患，事故發生原因仍待軍方了解中。
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