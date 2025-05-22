台南男子疑癲癇發作駕車衝撞1死1傷 5萬元交保
台南市玉井區5月20日發生廂型車暴衝，造成行人夫妻1死1傷，肇事駕駛38歲嚴姓男子自稱癲癇發作，警方昨天依過失致死罪嫌移送，台南地檢署訊後以新台幣5萬元交保候傳。
南檢今天表示，嚴男因罹患癲癇領有身心障礙證明，嚴男自稱案發時癲癇發作，有待調查釐清。
這起事故造成步行經過的夫妻1死1傷，其中61歲張姓男子被撞倒地後心肺功能喪失，送醫後宣告不治；60歲吳姓女子頭部外傷、右手骨折，住院接受治療。
台南去年8月曾發生類似事故，成功大學林姓女職員駕車離開校區時癲癇發作，在意識喪失狀態下繼續踩油門往前行駛，衝撞經過大學路的1輛自小客車及3輛機車，造成1名機車女騎士當場死亡、林女在內4人受傷，南檢依過失致死罪嫌起訴。
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