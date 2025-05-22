罰不怕！台中男1年內4度酒後騎微電車 被警攔查都拒測

罰不怕！台中一名男子近一年內4度酒後騎微型電動二輪車，大雅警方取締酒駕勤務時攔查，他4次都拒絕酒測，每次被罰4800元，當場禁止騎車，移置保管微電車，他繳完罰鍰領車後又涉嫌酒駕。

警方依道路交通管理處罰條例規定，對拒測56歲林姓男子處4800元罰鍰，當場禁止其駕駛；駕駛微型電動二輪車者，並當場移置保管該微型電動二輪車；近一年內，林男已4次被攔查都拒測。

大雅警分局指出，自上月起針對酒駕肇事高發路段以「精準執法」方式實施多點、機動的全面式部署與攔檢，4月迄今取締酒後駕車共83件，其中42件依公共危險罪移送法辦；依道路交通管理處罰條例第35條規定，汽機車駕駛人10年內第2次酒駕者，機車處9萬元罰鍰、汽車處12萬罰鍰，第3次以上者按前次違反規定所處罰鍰金額加罰9萬元，並均移置保管車輛，吊銷駕照，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實。

如肇事致人重傷或死亡者，吊銷駕照，並不得再考領；但林男每次拒測都是騎微電車，警方依規定只能罰鍰，保管該車；警方呼籲勿心存僥倖，這波強力執法行動會更嚴格、更主動，就是要讓「喝酒開車」的人無所遁形。

大雅警分局長劉明興表示，酒駕交通事故常造成重大傷亡，影響社會治安與家庭幸福甚鉅，「喝酒不開車，開車不喝酒」是最基本的交通安全觀念，警方將持續以高強度執法手段遏止酒駕惡習。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康