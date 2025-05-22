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高雄55歲男坐駕駛座不動 民眾貼窗一看嚇壞...臉黑斷氣了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

55歲郭姓男子昨將轎車停在高市大社區中山路路邊，直到深夜11時許都未駛離，民眾靠窗查看，發現他臉發黑，一動也不動，似乎已斷氣報警；警消趕抵，救護員發現郭已明顯死亡未送醫；警方以車號查出郭男身分，將報請檢察官相驗，以釐清死因。

仁武警分局指出，昨深夜11時許接獲民眾報案，指稱大社區中山路有一名男駕駛坐在車中駕駛座沒反應，似乎已經死亡。

警消趕抵現場查看，發現轎車駕駛坐在車中已明顯死亡，未送醫；警方以車號查出駕駛是郭姓男子（55歲），鑑識人員採證鑑識，發現郭男身上沒有明顯外傷、現場無打鬥痕跡及遺留物品。

警方隨後聯繫家屬，確認郭男身分，將報請檢察官相驗，以釐清死因。

55歲郭姓男子昨將轎車停在高市大社區中山路路邊，直到深夜11時許都未駛離，民眾靠窗查看，發現他臉發黑已斷氣報警。記者石秀華／翻攝
55歲郭姓男子昨將轎車停在高市大社區中山路路邊，直到深夜11時許都未駛離，民眾靠窗查看，發現他臉發黑已斷氣報警。記者石秀華／翻攝

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