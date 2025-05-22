三峽老翁撞死學童效應 北港警方啟動護專案...學校導護喘口氣

近日新北市三峽老翁開車在國小附近衝撞學生，釀成3死12傷慘劇，震驚全國，為防止類似憾事發生，雲林縣北港警分局即日起將率先全面啟動護童專案，增派校園周邊警力，維護學童上下學安全，讓學校導護喘了口氣，緩和校園周邊交管的緊張氣氛。

北港警分局要求各鄉鎮的分駐、派出所透過巡邏、守望及交整等勤務，對學童上下學途經路段執行重點安全防護，並結合民力資源及婦幼保護網絡，串聯愛心服務站，共同築起防護網。

北港分局說，將在重要路口及校園周邊增派警力，加強疏導並違規取締，結合義交與學校導護志工執行平安通學專案，並隨時提醒家長提高警覺，遇有不明車輛靠近，要適時閃躲加強危機意識。

同時對於接送學生的高齡駕駛人，同步展開宣導，提醒高齡駕駛人注意健康與駕駛狀況，定期進行健康檢查及駕駛能力評估，降低事故風險，警方說，雲林沿海人口老化隔代教養多，阿公阿嬤接送孩子的情況更多，將會全面加強宣導，要老人家身體一旦有狀況，切勿勉強開車或騎車接送，以免造成意外。

尤其北港鎮的北辰國小是沿海最大學校，學生數最多，且校週皆是寬大馬路，被警方列為防護重點學校，將會加派警力在校週巡羅協助保護上下學安全。北辰國小導護均由老師兼任，在三峽大車禍發生後，人人自危，看到路邊不明來車都會格外留意防護。

一位老師說，自三峽事件後，大家排班導護都精神緊繃，任何車輛往來都格外意，幸好警方即時前來協助，讓大家更有全感，不會那麼緊張了。