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又是他！騎機車肇逃還偷水果 南警追查多日守株待兔逮人

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

35歲方姓外籍移工騎機車時在馬路雙黃線違規迴轉，導致李姓機車騎士閃避不及摔車，方卻揚長而去；警方追查期間，方又涉嫌在賣場行竊水果，警方調閱監視器，又是該名肇事逃逸嫌犯。歷經11天的追查，警方查出方固定行車路線，在路口守株待兔埋伏，順利逮人。

方姓外籍移工（越南籍）本月9日晚間8時許，騎機車行經台南市北區東興路時，因跨越雙黃線違規迴轉，導致李姓機車騎士為了閃避他而摔車，身上多處擦挫傷；方不理會後方有人摔車，揚長而去，路人紛紛關心李的狀況，幫忙報警，轄區第五分局開元派出所展開調查。

警方不斷調閱大量監視器，逐一比對嫌疑人特徵，並交叉分析其行動軌跡及可能藏匿地點，卻因小巷監視器不足，無法完全鎖定嫌犯最後落腳地點；另，嫌犯的機車並非贓車，是一名移工所有，警方追查，該名移工已經失聯，無法聯繫，研判失聯移工可能是嫌犯。

警方調查期間，本月15日又接獲轄區一間賣場報案，表示店內的鳳梨、葡萄遭竊；員警一調閱監視器，發現又是他們正在偵辦的肇事逃逸嫌犯，經鍥而不捨追緝，警方從監視器掌握嫌犯騎車路線、動向、習慣，發現他每天晚間7時許，固定都會經過東興路一處路口。

員警直接到現場守株待兔，連續等了幾天，前天晚間7時許，終於看到對象出現，當場將他攔下逮捕，查出身分是35歲方姓外籍移工，機車是跟另一名移工朋友借的，對方目前已無法聯繫；警方詢問後，將他依竊盜、公共危險等罪嫌函送台南地檢署偵辦。

分局長洪宏榮表示，專案人員歷經11天的追查，展現鍥而不捨的精神與縝密辦案能力，全力維護市民安心的生活環境，分局對任何危害社會秩序的不法行為絕不寬貸。

分局交通組指出，駕駛人若肇事致人受傷而逃逸，將被吊銷駕駛執照；若導致重傷或死亡，更不得再考領駕照。警方呼籲，民眾發生交通事故時應依法停車報警，切勿心存僥倖，以免觸法受罰。

防治組則提醒，外籍移工在台期間應遵守我國法令，違法行為不僅損及自身權益，還可能面臨司法追訴、遣返及限制入境等後果。分局將持續加強法治宣導，協助移工融入在地生活，遠離法律風險。

35歲方姓外籍移工騎車時在馬路雙黃線違規迴轉，導致李姓機車騎士閃避不及摔車，方卻揚長而去。記者袁志豪／翻攝
35歲方姓外籍移工騎車時在馬路雙黃線違規迴轉，導致李姓機車騎士閃避不及摔車，方卻揚長而去。記者袁志豪／翻攝
35歲方姓外籍移工騎車時在馬路雙黃線違規迴轉，導致李姓機車騎士閃避不及摔車，方卻揚長而去。記者袁志豪／翻攝
35歲方姓外籍移工騎車時在馬路雙黃線違規迴轉，導致李姓機車騎士閃避不及摔車，方卻揚長而去。記者袁志豪／翻攝

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