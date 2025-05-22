竹北氣爆連損21戶調查出爐！皮膜未更換釀災 新竹瓦斯3人起訴

新竹縣竹北市2023年6月24日發生氣爆案件，造成21戶民宅受損，1名16歲的陳姓少年全身91%燒燙傷。新竹地檢署今偵查終結，將新竹瓦斯公司維修部章姓經理；林姓維護二組組長、吳姓維護二組技術員等3人依過失洩漏天然氣致生公共危險罪嫌起訴。

檢方指出，新竹瓦斯公司在竹北市設有中華、泰和、民權等3座整壓站，依天然氣事業法規定，應對其輸儲設備實施定期檢查，其中泰和整壓站轄下約有300至400座簡易整壓站。

事發當時，章姓經理、林姓維護二組組長、吳姓維護二組技術員均知悉，該案瓦斯外洩的整壓站，位於號中正國小正門左側之簡易整壓站，屬泰和整壓站下之簡易整壓站，其整壓站內軸流式調壓閥之皮膜為2004年7月製造，已逾原廠建議使用期限，即使未予更換，亦應定期拆解檢查，確認是否硬化失效。

檢方調查，2022年底，吳男原應安排委外公司執行年度檢查，卻因人力不足為由未執行，亦未做其他維護措施。吳男將此情報告林姓組長後，2人亦疏於注意，未要求另調派人力或親自維修，亦未協調內部資源處理，導致該年度整壓站關鍵設備全數未經拆解維護。

吳男於隔年5月3日，依檢查計畫進行半年一次「減壓閥檢查」，應考量2022年度並無派廠商拆卸整壓站設備維護檢查，此次維護作業，應將整壓設備拆解維護，卻仍依循往例，僅以目視與壓力測試，導致未能即時發現調壓閥皮膜有硬化情形。

2023年6月24日上午8時許，該調壓閥皮膜因硬化失效，導致瓦斯調壓閥出口壓力飆升至800mmH₂O ，無法回降至正常預設200 mmH₂O，超壓遮斷閥另因不明原因關閉失效，在調壓異常情況下，未能發揮阻斷天然氣的保護功能，導致低壓網管壓力過大。

泰和整壓站於同日上午8時8分顯示供氣壓力過高，同日8時14分起陸續造成瓦斯用戶端因爐具、接頭、軟管鬆脫洩氣，接觸火源後引發爆炸，導致21戶住宅受損。其中1戶住宅臥室、浴廁、客廳及廚房結構多處倒塌、剝落或燒毀，已喪失遮蔽使用功能，其餘20戶住宅部分燒損或燻黑，也因氣爆造成多人輕重傷，其中陳姓少年受有全身91% 2至3度燒傷（傷害部分已撤告）。