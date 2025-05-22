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台南路邊丟「600萬真鈔」沒人敢撿 他又到超商怒撒6千元...挨罰了

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南李姓男子3月底將「600萬真鈔」丟在路邊，路過民眾紛紛多看兩眼，看到警察出現稱，「錢放家裡太久發霉、拿出來曬曬太陽」；4天後，他到超商領取包裹時，不滿超商店員要求核對證件，竟將6千元丟撒在超商內大聲嚷嚷，經警到場處理，並依違反社維法送辦，法官裁罰6千元。

超商店員指出，3月31日晚間8時46分，李男第3次進來的時候，問他店長在嗎？他告訴李男「店長不在」，李男就一直重複他家地址及強調地址在隔壁，認為「我們不相信他」。店員告訴對方包裹不需付費，但要看證件，李男就突然生氣把錢灑在店內。

店員也說，現場大約3至4名，客人感覺有點驚嚇，覺得莫名其妙，李男又大聲嚷嚷，不知所云。

李男於警詢時對其舉動，稱「不記得、沒有印象」，警方進一步詢問他，為何要將6千元撒在超商？他說，「我是要買手機匯款，但他們不協助我」。

新市簡易庭對照監視器畫面，與李男遭警方以違反社會秩序維護法移送事實相符，並有調查筆錄及監視器畫面截圖等佐證，認事證明確。

法官認李男因細故，竟多次進出超商，並於店內丟撒數張紙鈔及大聲嚷嚷，造成現場其他顧客深感莫名及受驚嚇，除擾亂公眾得出入的被害超商營業場所安寧、秩序，也令在場店員、顧客等人恐懼不安，而有藉端滋事事實無誤。認他藉端滋擾公眾得出入之場所處罰鍰6千元。

然而，網友3月底在臉書社團分享台南永康市場旁人行道上出現「600萬真鈔」，整整六大疊丟在地上，路過民眾紛紛多看兩眼，不過大家都不敢撿，最後有人報警處理。丟錢在路邊的李男看到警察出現稱：「錢放家裡太久發霉、拿出來曬曬太陽」。員警怕出事一番苦勸後，他才把錢存回銀行。

去年底，李男因買到一顆燒焦煎餃、連4天大鬧被告，違反社維法挨罰8千元，這次放600萬真鈔。因為李男在當地家喻戶曉。也有附近民眾說，「不能得罪他，他在這裡很有名，還是檢舉達人。」還有人說「報警也沒什麼用」，因為警察也怕惹麻煩。

李姓男子路邊丟600萬沒人敢撿！一旁攤販也很無奈。圖／讀者提供
李姓男子路邊丟600萬沒人敢撿！一旁攤販也很無奈。圖／讀者提供
路邊丟600萬沒人敢撿！台南男子經常出怪招警察很頭大。圖／翻攝臉書社團「永康大小事」
路邊丟600萬沒人敢撿！台南男子經常出怪招警察很頭大。圖／翻攝臉書社團「永康大小事」

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