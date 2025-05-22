快訊

身體濕氣重？8件日常小事要做到！不只頭髮要吹乾，大家最愛的「1物」要少吃

聘任爭議／新聘教師面試行政力 大學教評會角色被稀釋

高雄檢調再查「雙罷劫」5志工、小編被約談

聽新聞
0:00 / 0:00

母子拾金不昧10萬 豐原警尋3天找到失主...他驚喜又感動

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一對母子在郵局前路上看到一綑鈔票，檢查確認是真鈔，母子拾金不昧拿到派出所，豐原警分局員警經3天調閱監視器畫面終於找到失主陳姓男子，他說10萬元不見後以為找不回來，獲知一對母子拾金不昧，他驚喜又感動，心情像洗三溫暖。

豐原警分局合作派出所警員范家維本月12日下午2時，在所值班勤務時，一名74歲夏姓婦人至所報案，稱其稍早她由兒子騎機車載到豐原區鎌村路郵局辦事，途中在郵局前的道路上驚見一捆鈔票，她起初以為是假鈔，仔細檢查後發現竟是真鈔，擔心失主焦急找尋，立刻送至派出所請警方協助。

警方初步研判，可能是民眾自郵局領錢後不慎遺落，先向郵局查詢，但確認該筆鈔票未蓋有郵局專屬印章，且郵局監視器未拍攝到相關畫面。警方擴大調閱周邊民宅監視器，最終發現一輛大型重型機車於案發時經過該路段，疑似有物品自車上掉落。

持續追查，員警本月15日掌握該機車車牌號碼，並聯繫上55歲陳姓男車主；陳男表示，當天他收到該筆10萬元油漆工程貨款後，便到台中慈濟醫院就診，返家後才發現放在口袋的鈔票不翼而飛，當時沿路尋找卻無所獲，原以為錢已經找不回來，沒想到竟接到警方尋獲喜訊，讓他直呼心情猶如洗三溫暖，對於夏婦的拾金不昧及員警的積極協助，他不斷道謝。

豐原分局長林大為呼籲，對自身的貴重物品應提高警覺，妥善保管自身財務，以免發生憾事；也提醒民眾如有拾得遺失物，請盡快送至警察機關或是管理單位，以避免觸法。

陳姓男子到派出所領回現金，當場清點。圖／警方提供
陳姓男子到派出所領回現金，當場清點。圖／警方提供
婦人與兒子拾得現金後，報警處理找失主。圖／警方提供
婦人與兒子拾得現金後，報警處理找失主。圖／警方提供
陳姓男子騎機車經過掉落現金畫面，豐原警方循線找到他。圖／警方提供
陳姓男子騎機車經過掉落現金畫面，豐原警方循線找到他。圖／警方提供

延伸閱讀

台中石岡區情人木橋下現男浮屍 警查出死者豐原73歲男子

郵差變天使 台中、社口郵局與華山基金會端午送愛到宅關懷

23歲男急匯5萬要助未曾見面女網友 豐原警、郵局阻詐

台中境外麻疹+1！足跡曝光：到過豐原藏壽司、國稅局等

相關新聞

高雄55歲男坐駕駛座不動 民眾貼窗一看嚇壞...臉黑斷氣了

55歲郭姓男子昨將轎車停在高市大社區中山路路邊，直到深夜11時許都未駛離，民眾靠窗查看，發現他臉發黑，一動也不動，似乎已...

三峽老翁撞死學童效應 北港警方啟動護專案...學校導護喘口氣

近日新北市三峽老翁開車在國小附近衝撞學生，釀成3死12傷慘劇，震驚全國，為防止類似憾事發生，雲林縣北港警分局即日起將率先...

又是他！騎機車肇逃還偷水果 南警追查多日守株待兔逮人

35歲方姓外籍移工騎機車時在馬路雙黃線違規迴轉，導致李姓機車騎士閃避不及摔車，方卻揚長而去；警方追查期間，方又涉嫌在賣場...

台南路邊丟「600萬真鈔」沒人敢撿 他又到超商怒撒6千元...挨罰了

台南李姓男子3月底將「600萬真鈔」丟在路邊，路過民眾紛紛多看兩眼，看到警察出現稱，「錢放家裡太久發霉、拿出來曬曬太陽」...

高雄男大清早駕車上班途中火燒車 嚇到打119

莊姓男子今天上午7時許駕車行經高市鳳屏二路與光明路三段路口時，車子前方突然竄出白煙，緊接著著火，莊男嚇到停車逃生並打11...

母子拾金不昧10萬 豐原警尋3天找到失主...他驚喜又感動

台中一對母子在郵局前路上看到一綑鈔票，檢查確認是真鈔，母子拾金不昧拿到派出所，豐原警分局員警經3天調閱監視器畫面終於找到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。