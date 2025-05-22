母子拾金不昧10萬 豐原警尋3天找到失主...他驚喜又感動

台中一對母子在郵局前路上看到一綑鈔票，檢查確認是真鈔，母子拾金不昧拿到派出所，豐原警分局員警經3天調閱監視器畫面終於找到失主陳姓男子，他說10萬元不見後以為找不回來，獲知一對母子拾金不昧，他驚喜又感動，心情像洗三溫暖。

豐原警分局合作派出所警員范家維本月12日下午2時，在所值班勤務時，一名74歲夏姓婦人至所報案，稱其稍早她由兒子騎機車載到豐原區鎌村路郵局辦事，途中在郵局前的道路上驚見一捆鈔票，她起初以為是假鈔，仔細檢查後發現竟是真鈔，擔心失主焦急找尋，立刻送至派出所請警方協助。

警方初步研判，可能是民眾自郵局領錢後不慎遺落，先向郵局查詢，但確認該筆鈔票未蓋有郵局專屬印章，且郵局監視器未拍攝到相關畫面。警方擴大調閱周邊民宅監視器，最終發現一輛大型重型機車於案發時經過該路段，疑似有物品自車上掉落。

持續追查，員警本月15日掌握該機車車牌號碼，並聯繫上55歲陳姓男車主；陳男表示，當天他收到該筆10萬元油漆工程貨款後，便到台中慈濟醫院就診，返家後才發現放在口袋的鈔票不翼而飛，當時沿路尋找卻無所獲，原以為錢已經找不回來，沒想到竟接到警方尋獲喜訊，讓他直呼心情猶如洗三溫暖，對於夏婦的拾金不昧及員警的積極協助，他不斷道謝。