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打鐵健身台中店停業 消費者控訴 業者：盡速退費

聯合報／ 記者余采瀅朱冠諭／連線報導

台中市議員吳佩芸（左3）昨與消費者在健身房門口舉行記者會，控訴不肖業者的惡性倒閉。記者余采瀅／攝影
台中市議員吳佩芸（左3）昨與消費者在健身房門口舉行記者會，控訴不肖業者的惡性倒閉。記者余采瀅／攝影
連鎖健身房「打鐵健身」台中南屯店去年11月才開幕，卻在4月30日無預警結束營業，5月6日就鐵門緊閉迄今，消費者成立自救會，多名消費者昨現身控訴業者惡性倒閉，要求退費，台中市法制局表示，已接獲104件消費申訴。業者則強調會盡速退費及支付違約金。

台中市議員吳佩芸昨與消費者在健身房門口舉行記者會，吳佩芸表示，健身房與消費者收取預付金額的消費型態，現行法規上要求業者的合約應有「履約保證條款」，但打鐵健身房的契約內卻連「履約保證」4個字都看不到，且契約內容都在規範消費者沒有履約的責任跟罰則，對業者違約時應有還款的責任付之闕如，非常誇張。

自救會林小姐說，她簽了兩年合約，並加購24堂教練課，共花了5萬多元，結果教練課一堂都沒有上到，健身房就無預警倒閉，健身器材也被搬空，惡意倒閉捲款有跡可循。

吳小姐表示，他們一家三口共花了7萬多元在健身房買年費與健身教練課，但使用不到10次就倒閉，退費金額也未與消費者溝通，像是年費1萬多元，但健身房僅願意退費5000多元，退費比例不合理。

台中市法制局指出，據了解，打鐵健身目前少數尚有營業的公司位在台北，已透過台北市政府協助與業者聯繫，消保官請其提供消費者尚餘教練堂數資訊，供雙方確認數額，並盡速退費。

業者表示，「我們絕對沒有神隱，一定會負責」，該健身房因涉及地目不符，如繼續營運恐面臨斷水電，因此忍痛決定結束營業，也都有向消費者解釋，並在門口放置線上申請退費方式，但目前共104人向法制局提出申訴，現今只收到10人線上申請，呼籲消費者盡速上網填寫資料，並附上合約與存摺，健身房會盡速辦理退費及違約金。

桃園市消保官上周有到該間連鎖健身房桃園八德店了解營運情形，桃園店與設在台北的總公司財務獨立，目前經營無問題；桃園店有33名會員，今年僅1件投訴案，不過是因會員受傷要求退費，與公司經營無關。

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