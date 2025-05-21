影／彰女校門外也有轎車暴衝 撞到醫院門柱未傷及無辜

54歲施姓男子今天下午開車行經彰化市光復路、永福街口，疑因操作不慎，暴衝自撞順安醫院門柱，車頭受損，事故場距彰化女中校門不到50公尺，由於本月19日下午才發生新北三峽北大國小外3死12傷車禍，造成一場虛驚。

警方調查，施男是今天1時58分許，駕駛轎車由光復路南往北直行，因操作不慎自撞順安醫院門柱，身體受到擦傷，經送醫救護後，無大礙，他的酒測值為0。

這輛車當時沿著車道行駛，卻突然高速暴衝往外側衝出，剛好一名行人錯身而過，車子在撞到順安醫院門柱才停住，還好當時路口沒有人車通過，否則後果不堪設想。