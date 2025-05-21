影／彰女校門外也有轎車暴衝 撞到醫院門柱未傷及無辜

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

54歲施姓男子今天下午開車行經彰化市光復路、永福街口，疑因操作不慎，暴衝自撞順安醫院門柱，車頭受損，事故場距彰化女中校門不到50公尺，由於本月19日下午才發生新北三峽北大國小外3死12傷車禍，造成一場虛驚。

警方調查，施男是今天1時58分許，駕駛轎車由光復路南往北直行，因操作不慎自撞順安醫院門柱，身體受到擦傷，經送醫救護後，無大礙，他的酒測值為0。

這輛車當時沿著車道行駛，卻突然高速暴衝往外側衝出，剛好一名行人錯身而過，車子在撞到順安醫院門柱才停住，還好當時路口沒有人車通過，否則後果不堪設想。

本月19日下午，新北三峽北大國小外的一起車禍，造成3死12傷慘劇， 彰女校門前今天下午這場自撞車禍，格外引起注意，事故原因警方調查中。

54歲施姓男子今天下午開車行經彰化市光復路、永福街口，疑因操作不慎，暴衝自撞順安醫院門柱，車頭受損，事故場距彰化女中校門不到50公尺。圖／警方提供
54歲施姓男子今天下午開車行經彰化市光復路、永福街口，疑因操作不慎，暴衝自撞順安醫院門柱，車頭受損，事故場距彰化女中校門不到50公尺。圖／警方提供
54歲施姓男子今天下午開車行經彰化市光復路、永福街口，疑因操作不慎，暴衝自撞順安醫院門柱，車頭受損，事故場距彰化女中校門不到50公尺。圖／警方提供
54歲施姓男子今天下午開車行經彰化市光復路、永福街口，疑因操作不慎，暴衝自撞順安醫院門柱，車頭受損，事故場距彰化女中校門不到50公尺。圖／警方提供
54歲施姓男子今天下午開車行經彰化市光復路、永福街口，疑因操作不慎，暴衝自撞順安醫院門柱，車頭受損，事故場距彰化女中校門不到50公尺。圖／警方提供
54歲施姓男子今天下午開車行經彰化市光復路、永福街口，疑因操作不慎，暴衝自撞順安醫院門柱，車頭受損，事故場距彰化女中校門不到50公尺。圖／警方提供

車禍 自撞 彰化

延伸閱讀

認定三峽車禍屬重大公路事故 運安會成立專案調查小組

三峽車禍重傷者傳出好消息 男童今晚拔除呼吸管情況穩

三峽車禍住院7名學生漸好轉 救回女童處關鍵期

網傳三峽車禍肇事者跟侯友宜交好 新北市府指假訊息造謠

相關新聞

打鐵健身台中店停業 消費者控訴 業者：盡速退費

連鎖健身房「打鐵健身」台中南屯店去年11月才開幕，卻在4月30日無預警結束營業，5月6日就鐵門緊閉迄今，消費者成立自救會...

影／彰女校門外也有轎車暴衝 撞到醫院門柱未傷及無辜

54歲施姓男子今天下午開車行經彰化市光復路、永福街口，疑因操作不慎，暴衝自撞順安醫院門柱，車頭受損，事故場距彰化女中校門...

影／台中太平兩機車碰撞倒地 女騎士撞號誌箱送命

台中市太平區今下午4時許發生兩輛機車碰撞的事故，造成1死2傷。當時前方有一中型貨車打了方向燈要右轉進巷內，兩機車從右側向...

國研院感測儀疑釀陽明山火災 吳誠文24日親自調查

陽明山4月中旬發生火燒山，初判與國科會轄下國研院國網中心執行一項科研計畫所設置的感測儀有關。國科會已啟動內部調查，針對調...

山友攀奇萊東稜突高山症發作 花蓮黑鷹直升機吊掛救下山

一名52歲周姓山友隨隊攀登奇萊東稜，昨天突然出現疑似高山症，頭暈嘔吐無法進食。空勤花蓮駐地獲報出動黑鷹直升機，今天飛往大...

網傳派出所長和八大女經紀人聚餐 中山分局駁斥：烏龍爆料

臉書社團爆料公社公開版今天有網友發文，稱台北市中山分局中山二派出所長陳易典私下與八大女經紀人聚餐，質疑出入不單純的飯局，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。