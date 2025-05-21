嘉市警打詐獲縣市組第二 警政署頒打詐英雄獎
嘉義市政警局近5個月以來，查獲詐騙集團17團225人，攔阻6800餘萬元、查扣不法所得2972萬元，榮獲縣市組第二名，昨天市警局長沈炳信北上領獎，警政署長張榮興頒發「打詐英雄獎」。
為強化全民防詐意識，由警政署與愛爾麗集團共同推動「公私協力3.0—眾星雲集 打詐之星」策略，5月20日下午在愛爾麗大樓舉辦「2025打詐行動 榮耀時刻」頒獎典禮，表揚在反詐領域表現傑出的企業與地方警察機關，展現「公私協力、全民打詐」的具體成果。
嘉義市今年1～3月平均詐騙件數142件、財損金額平均0.7億元，較去年8～12月平均件數（213件）減少33%、財損金額(1.2億元)減少42%。
局長沈炳信表示，打擊詐騙、是治安重點政策，也是一條需要全民攜手同行的長路；逐步減少詐欺發生、降低市民財產損失，是市警局努力的目標，動員公部門擴大防詐宣導觸及層面，更要繼續整合各界力量、深化公私合作，強化金融機構、不動產抵押攔阻、即時挖掘喚醒被害人、鼓勵民眾檢舉詐欺車手等措施，全民防詐融入生活，共同守護財產安全。
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