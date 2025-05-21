快訊

只能當新光房客？輝達能否取得北士科地上權 李四川這樣說

三峽3死12傷車禍 肇事翁遭疑路怒症？警方揭行車紀錄器內容

孟耿如爆離婚 綜藝天王痛罵黃子佼「能滾多遠就滾多遠」

聽新聞
0:00 / 0:00

國研院感測儀疑釀陽明山火災 吳誠文24日親自調查

中央社／ 台北21日電

陽明山4月中旬發生火燒山，初判與國科會轄下國研院國網中心執行一項科研計畫所設置的感測儀有關。國科會已啟動內部調查，針對調查進度，主委吳誠文今天表示，「我這週六親自去調查」。

陽明山國家公園管理處4月14日指出，七星山步道區域上午11時許發生火災，初判為國科會轄下國家實驗研究院國家高速網路與計算中心，在執行一項科研計畫所設置的空氣品質感測儀器起火，火勢延燒逾5小時後撲滅；國科會當天宣布啟動內部調查，並要求轄下各機關檢視所有科研器材的維護，避免發生類似憾事。

國科會今天召開第15次委員會議，媒體在會後記者會關切內部調查進度。

國科會前瞻處列席官員回應，目前國研院尚在進行內部調查、撰寫相關報告，近期如果有結果，會再對外說明。吳誠文隨即表示，「我這個週六就要親自去（陽明山）調查，要給我答案」。

國研院在火燒山事發當天說明，為偵測大屯火山活動噴發氣體與空氣品質，國研院國網中心利用空氣品質感測器，在小油坑地區蒐集大屯山地區的空氣品質資料。

國研院先前指出，此科研計畫是委託廠商架設空氣品質感測器，承包廠商以太陽能桿提供空氣品質感測器所需電力，太陽能桿與空品感測器皆為合法合規的設備，並經測試與驗證後才進行部署。設備雖設置在現場，但本次失火事件的發生原因，須待消防單位鑑定。

國科會主委吳誠文。中央社
國科會主委吳誠文。中央社

陽明山 空氣品質 感測器

延伸閱讀

次世代通訊商機大 國科會力拚2030年產值成長3成

國科會：福衛8號首顆衛星10月升空 關鍵元件自製率達84%

台廠智慧機器人 預計兩年內推出產品

政院將通過智慧機器人計畫 盼兩年商轉投入缺工產業

相關新聞

國研院感測儀疑釀陽明山火災 吳誠文24日親自調查

陽明山4月中旬發生火燒山，初判與國科會轄下國研院國網中心執行一項科研計畫所設置的感測儀有關。國科會已啟動內部調查，針對調...

山友攀奇萊東稜突高山症發作 花蓮黑鷹直升機吊掛救下山

一名52歲周姓山友隨隊攀登奇萊東稜，昨天突然出現疑似高山症，頭暈嘔吐無法進食。空勤花蓮駐地獲報出動黑鷹直升機，今天飛往大...

網傳派出所長和八大女經紀人聚餐 中山分局駁斥：烏龍爆料

臉書社團爆料公社公開版今天有網友發文，稱台北市中山分局中山二派出所長陳易典私下與八大女經紀人聚餐，質疑出入不單純的飯局，...

影／甘比亞男逾期居留跑給警追 攤販誤以為來取締...嚇得忙躲閃

一名甘比亞男子2015年來台後逾期居留，他四處流落也不願回國，昨天深夜11時許，在西門町被警方攔查拔腿就跑，警方在後追趕...

影／台中警用科技系統抓假牌 賓士男被通報北屯落網

台中市第五警分局水湳所在15日巡邏時，接獲「智慧警勤輔助系統」發報，一輛懸掛假車牌的賓士車，行經轄內，警方前往查緝，當場...

三峽車禍引關注 中市幼兒園女老師機車騎上人行道被檢舉

三峽余姓老翁駕車肇事造成3死，引起社會關注。台中市就有市民今投訴，昨天走在太平區一家幼兒園旁的人行道上，竟然差點被機車撞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。