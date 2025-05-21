國研院感測儀疑釀陽明山火災 吳誠文24日親自調查

陽明山4月中旬發生火燒山，初判與國科會轄下國研院國網中心執行一項科研計畫所設置的感測儀有關。國科會已啟動內部調查，針對調查進度，主委吳誠文今天表示，「我這週六親自去調查」。

陽明山國家公園管理處4月14日指出，七星山步道區域上午11時許發生火災，初判為國科會轄下國家實驗研究院國家高速網路與計算中心，在執行一項科研計畫所設置的空氣品質感測儀器起火，火勢延燒逾5小時後撲滅；國科會當天宣布啟動內部調查，並要求轄下各機關檢視所有科研器材的維護，避免發生類似憾事。

國科會今天召開第15次委員會議，媒體在會後記者會關切內部調查進度。

國科會前瞻處列席官員回應，目前國研院尚在進行內部調查、撰寫相關報告，近期如果有結果，會再對外說明。吳誠文隨即表示，「我這個週六就要親自去（陽明山）調查，要給我答案」。

國研院在火燒山事發當天說明，為偵測大屯火山活動噴發氣體與空氣品質，國研院國網中心利用空氣品質感測器，在小油坑地區蒐集大屯山地區的空氣品質資料。