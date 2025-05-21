屏東女大生機車闖紅燈自摔 滑行撞死自行車老翁

屏東縣內埔鄉日前發生一名女大生騎機車闖紅燈自摔，倒地滑行後撞上騎自行車的唐姓老翁；唐翁送醫2天不治。警方呼籲，行車不超速、不闖紅燈。

屏東縣政府警察局內埔分局第四組長黃堂益今天接受媒體聯訪表示，18日下午4時30分許，內埔鄉科大路三段與新生路口，20歲李姓女大生騎乘重型機車行經路口時，先闖紅燈後自摔，機車倒地滑行，碰撞騎自行車綠燈直行的83歲唐翁，雙方受傷送醫，唐翁昨天不治。

警方提供影片可見，唐翁路口停等紅燈，綠燈亮起時剛起步，便被行車快速的李女撞上。

內埔警分局表示，員警實施酒測，李女酒測值為0，唐翁酒測值則超標（0.46mg/l），肇事原因調查釐清中。呼籲所有駕駛，行車不超速、不闖紅燈，不可酒後駕車。