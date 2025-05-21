山友攀奇萊東稜突高山症發作 花蓮黑鷹直升機吊掛救下山
一名52歲周姓山友隨隊攀登奇萊東稜，昨天突然出現疑似高山症，頭暈嘔吐無法進食。空勤花蓮駐地獲報出動黑鷹直升機，今天飛往大理石營地執行吊掛，傷患意識清醒，接駁送後到花蓮慈濟醫院救治。
周姓男子與兩名山友同行，17日從奇萊登山口入山，預計以6天時間走奇萊東稜，22日從岳王亭下山，昨天走到大理石營地下方最低鞍部的密林處時，周男突然出現嘔吐、頭暈、肢體無力情況，且吃東西就會吐出，疑似高山症發作。
同行山友扶著他緩慢移動，昨天下午2時走到大理石營地，擔心周有生命危險向外求救。花蓮縣消防局勤務中心獲報，申請航空器支援，因天候不佳黑鷹直升機一時無法出動，地面部隊同步集結，第一梯次4人昨晚夜宿合歡管理站，今天一早徒步入山，第二梯次4人待命。
空勤花蓮駐地第一大隊第三隊表示，今天派遣編號NA-715黑鷹直升機，上午6時54分起飛往大理石營地，7時18分抵達目標區，因救援位置為稜線陡坡，且患者意識清楚，因此由特搜隊員帶吊籃出艙，固定患者後完成吊掛返程，上午7時43分在花蓮德興棒球場附近空地降落，由花蓮縣消防局救護車接駁送醫。
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