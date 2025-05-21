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網傳派出所長和八大女經紀人聚餐 中山分局駁斥：烏龍爆料

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

臉書社團爆料公社公開版今天有網友發文，稱台北市中山分局中山二派出所長陳易典私下與八大女經紀人聚餐，質疑出入不單純的飯局，對此，中山警方駁斥，經調查此為烏龍爆料，內文影射女子是民間公司老闆娘，且餐敘地點並非不妥當場所，特此澄清，以正視聽。

貼文以爆料為名，指出中山區是八大行業客集地區，而駐守當地的中山二派出所長卻與八大女經紀人「濱崎步」一同出入餐廳、密會聚餐，質疑是否僅是單純的朋友飯局？

貼文附上兩張照片，唯獨針對所長陳易典以及被影射女子沒有打去識別化，根據查證，被影射女子暱稱確實叫「濱崎步」，但身分並非八大行業經紀人，是民間公司的老闆娘，從事行業跟八大行業毫無瓜葛。

至於餐敘照片，是今年4月拍攝，都是在轄區內，所長陳易典因受民間公司老闆娘的老公邀約前往，一間是民生東路上的某間麻辣火鍋，另一間是長安東路上的海鮮餐廳；受邀人士除了警察，還有其他地方人士與會。

中山警分局表示，有關「爆料公社公開版」po文「中山二派出所長陳易典與八大經紀女餐敘」等情，案經本分局調查，照片中女子係民間公司老闆娘非從事經紀工作，且餐敘地點非屬不妥當場所，特此澄清，以正視聽。

中山二派出所號稱「天下第一所」，轄內酒店、特種行業林立，此爆料一出引起警界熱議，由於內文毫無邏輯和根據，有官警受訪直言根本破綻百出，質疑是有心人士所為，笑說「可能執法太認真，被人『誤會』了」。

記者檢視發文者，是今天才加入爆料公社公開版，個人檔案沒有發文紀錄，意圖不明，疑似是假帳號。

臉書社團爆料公社公開版今天有網友發文，稱台北市中山分局中山二派出所長陳易典私下與八大女經紀人聚餐，對此，中山警方駁斥，經調查此為烏龍爆料，內文影射女子是民間公司老闆娘，且餐敘地點並非不妥當場所。 圖擷自爆料公社公開版
臉書社團爆料公社公開版今天有網友發文，稱台北市中山分局中山二派出所長陳易典私下與八大女經紀人聚餐，對此，中山警方駁斥，經調查此為烏龍爆料，內文影射女子是民間公司老闆娘，且餐敘地點並非不妥當場所。 圖擷自爆料公社公開版

老闆娘 爆料公社 八大行業

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