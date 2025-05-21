影／甘比亞男逾期居留跑給警追 攤販誤以為來取締...嚇得忙躲閃

一名甘比亞男子2015年來台後逾期居留，他四處流落也不願回國，昨天深夜11時許，在西門町被警方攔查拔腿就跑，警方在後追趕，但對方的體力實在太好，不得已警方向民眾借機車，終於逮到對方。

警方在西門町追趕對方，甘比亞男子雖年近40歲，但體力仍相當優異，快把警方甩掉，警方回過頭向民眾借機車，一旁的攤販看到警察，下意識想要挪移攤位閃躲，看到借機車才放心停下動作。

西門町派出所警員昨天深夜巡邏，行經中華路一段時，發現一名外籍男子在人行道騎乘普通重機，形跡可疑向前盤查，男子盤查時報稱假證號，員警細心查察後發現異常，外籍男心虛轉身逃跑。

警方在後追趕，但對方運動神經發達、體力充足，警方眼看就要追丟，只好向民眾暫借機車，最後在峨眉停車場旁的聯合醫院院區追到對方。