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影／台中警用科技系統抓假牌 賓士男被通報北屯落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第五警分局水湳所在15日巡邏時，接獲「智慧警勤輔助系統」發報，一輛懸掛假車牌的賓士車，行經轄內，警方前往查緝，當場查獲涉案賴姓男子，警方扣牌移置車輛後，將賴依偽造文書罪送辦。

第五警分局水湳所警員蔡志揚、黃昱維，15日行經北屯區中清路二段、同榮路口時，「智慧警勤輔助系統」發報，辨識出1輛賓士車懸掛假車牌，該車牌是由高速公路警察局通報，兩警檢視往來車輛後，發現該輛賓士車正要在路口迴轉，警方攔停盤查。

經警方確認，賓士車懸掛的車牌，未在無監理站登記車籍資料，該面偽造車牌，做工粗糙與合法車牌差距甚大。

警方認定，開車的賴姓男子（28歲）涉犯偽造特種文書罪，依現行犯逮捕，移送法辦。

警方表示，「智慧警勤輔助系統」是由警政署研發，由各縣市警察單位使用，可查緝偽造車牌。

第五警分局長劉其賢表示，為遏阻衍生不法行為，各警察機關均會加強查緝使用偽變造車牌，如使用偽造車牌行駛道路，除依道交條例開罰1萬800元罰鍰外，也將依刑法第212條、第216條移送法辦，最高可處1年以下有期徒刑，呼籲民眾勿貪圖小利，觸犯刑罰。

台中市賴姓工人駕駛懸掛假牌的賓士車，警方透過科技系統查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市賴姓工人駕駛懸掛假牌的賓士車，警方透過科技系統查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市賴姓工人駕駛懸掛假牌的賓士車，警方透過科技系統查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市賴姓工人駕駛懸掛假牌的賓士車，警方透過科技系統查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市賴姓工人駕駛懸掛假牌的賓士車，警方透過科技系統查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市賴姓工人駕駛懸掛假牌的賓士車，警方透過科技系統查獲。記者陳宏睿／翻攝

開罰 警察 假車牌

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