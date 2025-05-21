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三峽車禍引關注 中市幼兒園女老師機車騎上人行道被檢舉
三峽余姓老翁駕車肇事造成3死，引起社會關注。台中市就有市民今投訴，昨天走在太平區一家幼兒園旁的人行道上，竟然差點被機車撞到，後來發現騎機車的還是這所幼稚園的女老師，連老師都違規騎在人行道上，難道沒有想過會撞到小朋友嗎？
他說，昨天早上7時50分左右行經這所幼兒園旁的人行道，突然一名女子騎機車從環中路人行道騎到校門口，差點就撞到他，一問下，才知道女騎士竟然是幼兒園老師。曾跟幼兒園門口正在接小朋友的3名老師反映，對方竟然毫不在乎。另也已經向市府1999投訴，希望還給民眾安全行遠的空間。
幼兒園曾姓負責人說，當時老師們正忙著接小朋友上學，並非不予理會。後來幼兒園也告知該名女老師，希望要遵守交通規則。該名女老師知道自己有錯，並在警員上門了解時自承違規，願意接受處罰。由於受到不少關切，該名女老師心情也頗受影響。
警方說，接獲民眾反映後，已主動前往了解並做交通安全宣導，但因未有影像等明確事證，目前暫不開罰，但希望不要再犯。對於該幼兒園人行道經常有市民為了接送小孩而違規停車或就在人行道上行駛情形，警方會加強宣導和取締。
警方說，依道路交通管理處罰條例第45條規定，汽車駕駛人駕車行駛人行道，可處600元以上1800元以下罰鍰。
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