花蓮自小客與微型電動二輪車碰撞 8旬騎士送醫不治

花蓮玉里鎮五權街與博愛路口今天上午發生一起死亡車禍，一輛微型電動二輪車與自小客車碰撞，8旬騎士當場失去呼吸心跳，送醫不治；確切肇因，玉里警分局調查釐清。

警方調查，83歲錢姓老翁騎乘微型電動二輪車，沿五權街南向北直行，在路口與45歲張姓女子駕駛自小客車發生碰撞，錢姓老翁人車倒地還被自小客車輾過，附近民眾見狀趕緊報案。

警消獲報後，到場發現老翁失去呼吸、心跳，救護人員為老翁實施心肺復甦術CPR等，隨即送醫急救，但仍因傷勢嚴重，醫院宣告不治；張女未受傷，持有合格駕照，酒測值為零。

玉里分局表示，確切肇事責任仍待後續調查，呼籲駕駛人行經路口務必減速、確認安全後再行駛，並遵守交通規則，共同維護用路人生命安全；另外，將加強宣導「支道車應禮讓幹道車」及「車輛進入路口應減速慢行」觀念，預防類似事故再次發生。