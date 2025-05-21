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海洋日6月8日登場 海委會今曝光海巡精銳救難裝備
第六屆國家海洋日6月8日將在高雄舉行，海洋委員會今天宣布，以「萬象海洋，永續共融」為主題，結合「海安12號演習」、開放雲林艦參觀及海洋戲劇展演等活動。海委會副主委吳美紅說，近年中國以灰色地帶手段侵擾，對區域的和平穩定形成重大的挑戰，海巡署跟國防部以及相關的國安單位緊密合作，維持最高的警戒，守護主權。
海委會說，台灣國家海洋日6月8日在高雄港16、17號碼頭及高雄流行音樂中心海音館舉行。海委會副主委吳美紅等人今天出席活動發布會並參與啟動儀式，由英倫幼兒園孩童以海洋舞蹈表演揭開序幕，現場氣氛熱鬧，並邀民眾一同認識與關心海洋。
吳美紅說，今年的國家海洋日以「安全」與「文化」作為雙核心主軸，有海安12號演習及海洋戲劇藝文展演；海安12號演習6月8日上午將在高雄港第16、17號碼頭登場，進行攔截圍捕、吊掛救援、海空分列式等演練，下午並將開放雲林艦參觀。
海委會今天提前展示海巡各式新銳救難裝備，包括造價450萬、具備衛星定位與慣性導航系統等功能，可全天候執行海上搜救的UAV無人機，還有造價257萬多元、可用在探測、救難、打撈等任務的側掃聲納系統。
海委會表示，今年聯合國世界海洋日主題是「奇蹟：保護維繫我們生命的海洋」，台灣四面環海，第六屆國家海洋日則呼應聯合國主題，活動當天在碼頭將有「海安12號演習」，展現海巡護衛主權與海域的決心，並由紙風車劇團在海音館帶來大型新創海洋戲劇「海洋幻想曲」。
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