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影／疑感情糾紛 台中男出門先撞壞2車…駛至苗栗再撞毀2店家

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

30歲鍾姓男子疑感情糾紛，今天開車在台中市先涉嫌撞2輛轎車後，再到苗栗縣再撞2家店面，還好都沒有造成人員受傷，警方據報逮捕鍾男，全案依毀損、公共危險罪嫌查辦。

苗栗警分局三義分駐所今天上6點10分接獲報案，三義鄉光復路段有人駕車衝撞民宅，線上員警到場，初步調查鍾男因懷疑前租客與太太有染，駕駛小轎車數次來回衝撞2家店，造成大門及停放機車毀損，現場一片狼藉，並未造成人員受傷。

警方到場後將鍾男依毀損及公共危險罪嫌現行犯逮捕，查出鍾今天上午開車從台中市住處出發，也衝撞停在門口2輛轎車，偵訊後移送苗栗地檢署偵辦，苗栗分局呼籲民眾遇有糾紛應循正當管道解決，勿做出不理性行為，以免觸法。

30歲鍾姓男子疑感情糾紛，今天開車在苗栗縣三義鄉涉嫌衝撞2家店面，現場一片狼藉，還好都沒有造成人員受傷，警方依毀損、公共危險罪嫌查辦。圖／民眾提供
30歲鍾姓男子疑感情糾紛，今天開車在苗栗縣三義鄉涉嫌衝撞2家店面，現場一片狼藉，還好都沒有造成人員受傷，警方依毀損、公共危險罪嫌查辦。圖／民眾提供
30歲鍾姓男子疑感情糾紛，今天開車在苗栗縣三義鄉涉嫌衝撞2家店面，現場一片狼藉，還好都沒有造成人員受傷，警方依毀損、公共危險罪嫌查辦。圖／民眾提供
30歲鍾姓男子疑感情糾紛，今天開車在苗栗縣三義鄉涉嫌衝撞2家店面，現場一片狼藉，還好都沒有造成人員受傷，警方依毀損、公共危險罪嫌查辦。圖／民眾提供

苗栗縣 租客 台中市

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