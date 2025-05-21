影／疑感情糾紛 台中男出門先撞壞2車…駛至苗栗再撞毀2店家

30歲鍾姓男子疑感情糾紛，今天開車在台中市先涉嫌撞2輛轎車後，再到苗栗縣再撞2家店面，還好都沒有造成人員受傷，警方據報逮捕鍾男，全案依毀損、公共危險罪嫌查辦。

苗栗警分局三義分駐所今天上6點10分接獲報案，三義鄉光復路段有人駕車衝撞民宅，線上員警到場，初步調查鍾男因懷疑前租客與太太有染，駕駛小轎車數次來回衝撞2家店，造成大門及停放機車毀損，現場一片狼藉，並未造成人員受傷。