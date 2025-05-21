台中私托爆虐童 2歲童疑遭托育員巴頭捏頸、丟積木

圖為虐童示意圖。(圖／AI生成)

台中市南區一家私立托嬰中心，驚爆一名2歲男童疑遭托育人員大力巴頭、捏脖子往外推，甚至被托育員丟積木，造成男童臉部及頸部受傷瘀青，家長發現後已報警。園方指出，已請該名托育員離職，目前靜待調查。

台中市社會局表示，初步評估托育員確有不當，正全面清查是否有其他幼童遭不當對待，並追究托嬰中心管理疏失相關責任。

受害男童家長在網路發文指出，兒子在台中南區托嬰中心托育，今年4月底，丈夫去接小孩下課，發現兒子臉部有見血抓痕、頸部瘀青，當天老師只說是玩積木時不小心弄到，請家長回家擦藥，後來園長和主任到家中解釋，指因小孩丟積木丟到老師，又往前撲，老師嚇到把孩子抓開，才會不小心弄傷。

家長覺得不合理，要求查看監視器，但園長拖延幾個小時，之後才改口說老師情緒控管不好，才會傷到孩子。家長說，園長說詞反覆，雖同意讓他們看監視畫面，但要求不得翻拍，看了監視器畫面，才發現那不是抓傷，而是「巴下去」，且看到關鍵畫面就停了，直到她向警方報案，才看到全部監視器畫面。

家長表示，監視畫面中，老師「巴下去」，緊接捏著小孩的脖子往外推，再拿2塊積木丟他，兒子趴在地上哭了1分鐘，整間教室其他老師完全沒反應、關心，那個老師還繼續在那裡摺紙，後來發現孩子受傷，才慢慢拿衛生紙粗魯大力的擦拭血跡。

社會局表示，5月1日接獲通報，指該托嬰中心1名幼童遭托育人員不當推打等行為，稽查人員隨即啟動行政調查程序，經檢視監視器畫面，比對幼童傷勢，初步評估確有不當，該名托育人員事發後已離職，訪視輔導團也迅速至托嬰中心完成密集輔導，提醒托嬰中心輔導托育員改善托育行為，並加強管理，每日巡班及抽閱監視器。

社會局指出，若最終調查結果確認托育員違反兒少權法，將處6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱；另依81條規定，審酌情節嚴重程度，予以一定期限不得擔任兒童福利機構工作人員。另托嬰中心如涉及管理疏失，可處6萬元以上60萬元以下罰鍰，並命其限期改善；若情節嚴重，得命其停辦並公布其名稱及負責人姓名，且終止準公共契約。