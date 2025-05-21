影／台南癲癇駕駛釀夫妻死傷 15年前也曾肇禍？黃偉哲說話了

台南市玉井區昨日傍晚發生一起嚴重交通事故，一輛休旅車暴衝造成1死1重傷，駕駛為38歲嚴姓男子，持有身心障礙手冊，聲稱因癲癇發作釀禍。警方訊後，今依過失致死罪嫌將其移送法辦。對於本案引發社會對癲癇患者駕駛資格的關注，台南市長黃偉哲今天回應表示，建議中央加強「道德勸導」。

黃偉哲表示，年長者駕照的測試更嚴格、嚴謹、頻率更高及年齡下修到70歲或更低，都尊重中央的立法，至於癲癇或罕見疾病的部分是不是要限制，駕駛核發權限在中央，地方只能根據中央立法部分的加強查察。因癲癇病患在健保署應都有用藥資料，可研擬加強勸導。

但他也強調，相較於年齡與罕病因素，酒駕與毒駕對公共安全構成更高風險，市府當務之急仍在加強臨檢與藥檢，杜絕飲酒、吸毒或服藥後的不當駕駛行為。他指出，許多酒駕或毒駕者雖持有合法駕照，卻因生活習慣不適合駕車，更應嚴格管控。

嚴男昨下午駕駛休旅車在玉井區中華路撞上一對步行的夫妻，造成61歲張姓男子當場死亡，其60歲妻子吳女則頭部外傷、顱內出血，目前在安南醫院急救中。嚴男肇事後未減速，沿路波及2輛汽車、4輛機車，最終撞入農會騎樓才停下。