夜店玩太嗨！19歲男爛醉狂吐被小黃丟包 警遞水助返家

桃園市大園區一名19歲郭姓男子昨晚到台北夜店狂歡慶生，搭計程車返家途中因不勝酒力下車嘔吐，慘被司機丟包醉倒在路邊，巡邏員警見狀上前關心，直到男子稍微恢復意識後，協助將他平安護送返家。

大園分局大園派出所員警今凌晨3時許巡邏行經水源路，看見一名男子躺臥在路邊不省人事，員警立即上前查看，發現男子酒氣沖天，身旁還有一灘嘔吐物，研判應是酒醉路倒，員警擔心男子躺在路邊會有危險，便先將他叫醒並提供礦泉水讓他飲用及清洗。

男子意識稍微回復後搖搖晃晃地起身，表示他晚上到台北夜店與朋友相聚慶生，玩得太開心喝了不少酒，因此在搭車回來的途中不勝酒力衝下車嘔吐，回過頭來就沒看到計程車，他也無力起身只好躺在路邊休息。

員警查詢男子身分後，得知他就住在不遠處，男子雖稱可以自行返家，但員警擔心他的安危，於是決定開車送他一程，男子對於自己的酒醉失態感到相當抱歉，同時也感謝警方的熱心幫忙，讓他不用露宿街頭。

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