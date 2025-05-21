時隔半世紀圓夢！日女基隆尋父居住地跨海信感謝熱心警

60歲的日籍岩崎女士日前帶著92歲的叔叔到台灣，在基隆尋找她叔叔及已過世父親兒時居住地，因時隔半世紀人物全非，道路和建物都不在非往昔情景。但中華路派出所警員邱裕勛熱心協助，透過當地耆老成功找到位中山二路巷內舊址，日女相當感動，台灣行彌足珍貴，跨海寄感謝信。

基隆市警察局第四分局中華路分駐所日前收到一封來自日本國際航空的跨海感謝信，讓他十分驚訝，原來是不久前他協助的一名日籍女子求助案的回報，他也很感動，信中她對邱裕勛熱心協助的舉動表達由衷感激。

岩崎女士寫道，雖然探訪當日下著雨，但她心情十分愉快，並感受到台灣警方的友善及熱心協助；並說透過這次的基隆尋訪，「我彷彿再次與過世的父親建立了心靈的連結，這份回憶讓我們備感珍貴，謝謝台灣的熱心警察。」

邱裕勛回憶說，當時是一位岩崎女士來台尋根向警方求助，她說父親和叔叔曾經在基隆中山區生活過，半世紀來，人雖回日本，但一直有重回台灣看看兒時住所的念頭，每天思思念念，但父親過世了，就和叔叔一起來基隆尋根。

邱裕勛發現她手中只有當年的地址，且是日治時期地址，他也不清楚舊地址現在位在何處。他後來想起可以請教當地耆老，因此問出當年她父親住的地方，成功中山區中山二路巷內找到。