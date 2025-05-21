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台南玉井汽車暴衝釀1死1傷 駕駛傳15年前也曾撞死人

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南玉井中華路昨傍晚發生一起汽車暴衝事故，38歲嚴姓男子疑因癲癇發作，駕駛休旅車撞上外出散步的張姓夫妻，釀成1死1傷天人永隔悲劇；警方今詢後依過失致死罪嫌，將嚴男移送法辦。地方盛傳，嚴男疑似早在15年前就曾因病撞死人，如今再度發生，令人感嘆。

地方指出，肇事的38歲嚴姓男子領有身心障礙證明，15年前也曾發生駕車時因病發作撞死人，沒想到如今一樣的事情再度發生。據悉，嚴男昨天在事發後情緒相當低落、不發一語，今被移送時，面對媒體追問是否要跟死者致歉、會不會後悔、當下是否發病等問題，也未做回應。

嚴男昨下午駕駛休旅車行經玉井中華路鬧區，撞上張姓夫妻後一路衝過中正路口，直撞入玉井農會騎樓前，造成61歲張姓丈夫傷重不治，吳姓妻子則因顱內出血住院中，目前意識清醒；針對相關肇事確切原因、肇事者身心障礙及駕照效期等相關問題，將由檢方進一步調查釐清。

38歲嚴姓男子（中）昨疑因癲癇發作，駕駛休旅車撞上外出散步的張姓夫妻，釀成1死1傷悲劇；警方今詢後依過失致死罪嫌，將嚴男移送法辦，面對媒體詢問，嚴男全程不發一語。記者萬于甄／攝影
38歲嚴姓男子（中）昨疑因癲癇發作，駕駛休旅車撞上外出散步的張姓夫妻，釀成1死1傷悲劇；警方今詢後依過失致死罪嫌，將嚴男移送法辦，面對媒體詢問，嚴男全程不發一語。記者萬于甄／攝影

妻子 休旅車

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