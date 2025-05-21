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不滿被撞到！北捷2女爆口角 目擊者竟大讚這兩名男士以「人肉」阻隔

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

社群threads上流傳一段北捷打架影片，貼文者稱20日晚上在古亭站上車時，有人因不滿被撞到所以質問對方，雙方從口角變成肢體衝突，更指稱「雙方都有動手」，警方指出，捷運保全到站後將人帶離，由於2人互告傷害罪、公然侮辱罪，警詢後依法送辦。

影片可見，雙方在車廂互相叫罵「罵夠了沒？」、「打夠了沒？」、「你才有問題」、「我怎樣罵你？」，值得一提的是，車廂內有兩名男子為了避免事態升級，主動站在女子面前，以「人肉方式」阻隔，也讓發文者大讚「優秀」！

警方指出，20日晚上7點39分獲報，台北捷運東門站往古亭站有糾紛，洪姓女子（55歲）稱在車廂內，因包包碰觸到陳姓女子（58歲），但陳女認為是被對方手肘撞擊，不滿質問，雙方起口角、肢體糾紛。

列車行駛到古亭站，捷運保全及站務人員將2人帶至月台，雙方不滿對方打人、罵人互告傷害罪、公然侮辱罪，警方依法受理，已調閱車廂監視器畫面釐清事發經過，警詢後函送法辦。

中正二警方呼籲，民眾遇有任何爭執，應理性溝通，切勿因情緒失控衍生衝突或施暴行為，或立即撥打110報案專線，由警方處理以策安全。

值得一提的是，車廂內有兩名男子（橘圈者）為了避免事態升級，主動站在女子面前，以「人肉方式」阻隔，也讓發文者大讚「優秀」。圖／擷取自threads
值得一提的是，車廂內有兩名男子（橘圈者）為了避免事態升級，主動站在女子面前，以「人肉方式」阻隔，也讓發文者大讚「優秀」。圖／擷取自threads

車廂 台北捷運 保全

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