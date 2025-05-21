影／網傳高雄老翁憑空倒地被撞 警方還原車禍過程開罰
警方表示，昨天上午8時30分許，饒姓老翁（67歲）騎機車經過高雄市三民區建工路，因逆向行駛，見前方陳姓男子（34歲）騎機車迎面而來，一時急煞，失去平衡，人車應聲倒地，才被陳男撞上。
饒姓老翁後來起身，手腳擦傷無大礙，並未送醫。警方據報到場，對雙方酒測後，都沒酒精反應，但饒姓老翁騎車逆向肇事，警方依違反道路交通管理處罰條例「未依規定駛入來車道」對老翁開出罰單，可處600元至1800元罰鍰。
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