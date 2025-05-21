影／網傳高雄老翁憑空倒地被撞 警方還原車禍過程開罰

網傳1段 影片 ，1名男子騎車直行，突然前方憑空出現高雄1名老翁倒在車道上，導致他撞上老翁。影片看起來，像老翁憑空現身，但警方調閱相關監錄畫面，確認其實老翁是 逆向 行駛，一時緊張急煞倒地，網傳影片受拍攝角度影響，才沒拍到逆向的老翁，警方也對老翁開出罰單。

警方表示，昨天上午8時30分許，饒姓老翁（67歲）騎機車經過高雄市三民區建工路，因逆向行駛，見前方陳姓男子（34歲）騎機車迎面而來，一時急煞，失去平衡，人車應聲倒地，才被陳男撞上。