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影／網傳高雄老翁憑空倒地被撞 警方還原車禍過程開罰

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

網傳1段影片，1名男子騎車直行，突然前方憑空出現高雄1名老翁倒在車道上，導致他撞上老翁。影片看起來，像老翁憑空現身，但警方調閱相關監錄畫面，確認其實老翁是逆向行駛，一時緊張急煞倒地，網傳影片受拍攝角度影響，才沒拍到逆向的老翁，警方也對老翁開出罰單。

警方表示，昨天上午8時30分許，饒姓老翁（67歲）騎機車經過高雄市三民區建工路，因逆向行駛，見前方陳姓男子（34歲）騎機車迎面而來，一時急煞，失去平衡，人車應聲倒地，才被陳男撞上。

饒姓老翁後來起身，手腳擦傷無大礙，並未送醫。警方據報到場，對雙方酒測後，都沒酒精反應，但饒姓老翁騎車逆向肇事，警方依違反道路交通管理處罰條例「未依規定駛入來車道」對老翁開出罰單，可處600元至1800元罰鍰。

網傳影片，1名老翁突然憑空出現倒車道，遭直行機車撞上。圖／擷取自社會事新聞影音
網傳影片，1名老翁突然憑空出現倒車道，遭直行機車撞上。圖／擷取自社會事新聞影音

逆向 影片

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